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En California, las reglas para renovar la licencia de conducir cambian a partir de cierta edad. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) establece que los adultos mayores que posterguen el trámite podrían perder la posibilidad de renovar bajo el sistema habitual y enfrentar restricciones adicionales.
Cambian las licencias: los adultos mayores a esta edad no podrán renovarla como siempre
En California, los conductores de 70 años o más:
- Deben acudir personalmente a una oficina del DMV
- Deben renovar su licencia cada 5 años
- Pueden estar sujetos a evaluaciones adicionales, según el caso
A diferencia de otros grupos etarios, no pueden completar el proceso completamente en línea cuando alcanzan ese rango de edad.
Cómo renovar la licencia de conducir en California
Los conductores mayores de 70 años en California deben:
- Programar una cita en el DMV
- Presentarse personalmente en la fecha asignada
- Completar el formulario de renovación
- Realizar el examen de visión
- Pagar la tarifa correspondiente