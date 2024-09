Salen de circulación: los billetes de dólar que no estarán más en el mercado

El Gobierno de los Estados Unidos estableció que varios billetes de dólar dejarán de tener vigencia en el mercado desde septiembre de 2024.

Esto implica que no serán aceptados en comercios ni instituciones financieras. De todas formas, los bancos ofrecerán la posibilidad de canjear billetes sin costo alguno.

¿Cuáles son los dólares que saldrán de circulación?

Según informó la gestión norteamericana, cada billete que tengan daños visibles no serán aceptado . Esto incluye rasgaduras, bordes cortados o decoloración.

Tampoco se aceptarán en comercios y cajeros los que cuenten con condiciones que comprometan su legibilidad. De todas formas, los dañados se podrán cambiar en los bancos.

Los billetes deben mantener las medidas de seguridad para poder certificar su validez.

¿Qué billetes están en circulación actualmente?





La Reserva Federal (Fed) aclaró que los billetes de u$s 1, u$s 2 u$s 5, u$s 10 u$s 20, u$s 50 y u$s 100 están vigentes. Aunque se estima que algunos sean sustituidos por versiones rediseñadas próximamente.

Los nuevos que entrarán al mercado tendrán tecnología de seguridad avanzada para combatir la falsificación y garantizar la integridad del sistema financiero.

¿Cómo serán los nuevos billetes de dólar?





Por su parte, el gobierno norteamericano cuenta con un plan de rediseño de los billetes de dólar a largo plazo que se implementará gradualmente en los próximos años.

La renovación de los billetes de u$s 50 está programada para 2028; los de u$s 20 serán rediseñados para 2030, y los de u$s 5 entre 2032 y 2035. Estos tendrán elementos que dificultarán la falsificación y mejorarán la seguridad en las transacciones.

La renovación se realizará paulatinamente.

¿Cuándo saldrá el nuevo dólar?





En el marco de la renovación de los ejemplares norteamericanos, se estima que la Reserva Federal pondrá en vigencia el billete de u$s 10 con sus modificaciones en 2026.

Esta nueva versión buscará mejorar todos los elementos de seguridad para combatir la falsificación.