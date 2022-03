Quién es Pasha Lee, el actor ucraniano de El Rey León y el Hobbit que murió en la guerra contra Rusia

El actor ucraniano Pasha Lee falleció a los 33 años durante un bombardeo ruso en la ciudad de Irpin, a pocos kilómetros de Kiev, en momentos en que estaba enrolado en las fuerzas armadas de Ucrania, informó en redes sociales el Festival Internacional de Cine de Odesa.

El 6 de marzo "el famoso actor Pasha Lee ha sido asesinado", indica una publicación en Facebook del festival, que explica que el actor, cuyo nombre real era Pavlo Li, se había unido a las Fuerzas de Defensa Territorial "para proteger al país de los ocupadores rusos".

Nacido en Yevpatoria (Crimea) en 1988, era hijo de padre de etnia coreana y madre ucraniana. Durante su carrera interpretó numerosos papeles y se desempeño también como la voz para doblar al ucraniano películas como "El rey León" y "El Hobbit". También fue cantante y compositor.

Pasha Lee participó en la obra de teatro "Koleso" y en las películas "Shtolnya" (2006), "Shadows of Unforgotten Ancestors" (2013), "Zvychayna sprava" (2012), "The Fight Rules" (2016), "Meeting of classmates" (2019) y otras.

En el marco de la invasión rusa a Ucrania, Irpin, localidad ubicada al noroeste de Kiev y de casi 43.000 habitantes, está siendo evacuada tras días de intensos ataques rusos y después de múltiples obstáculos para sacar a la población de la ciudad por la ofensiva rusa.

La ciudad prácticamente cayó en manos de las fuerzas rusas y fue el último bastión antes de la avanzada de las tropas del Kremlin en su camino hacia la capital ucraniana.

