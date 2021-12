Putin amenaza a la OTAN con "medidas militares", mientras crece la tensión en la frontera con Ucrania

El líder ruso, Vladimir Putin, dijo que estaba preparado para usar el ejército en caso de que aumentaran las tensiones con la OTAN. Además, culpó a Occidente por la escalada del conflicto en Europa, y dijo que había interpretado erróneamente el resultado de la Guerra Fría.

"Si nuestros colegas occidentales continúan con esta postura claramente agresiva, nosotros tomaremos las medidas militares-técnicas adecuadas en respuesta, y reaccionaremos con dureza ante las medidas hostiles", le dijo Putin a un grupo de militares de alto rango, según citó la agencia rusa RIA Novosti. "Quiero enfatizar que estamos en nuestro derecho de hacer lo que se necesite para asegurar la seguridad y la soberanía de Rusia", agregó.

Putin no aclaró en qué podrían consistir esas medidas exactamente, pero sus palabras reflejaron las utilizadas anteriormente por el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, quien ha advertido que Rusia podría volver a desplegar misiles nucleares de alcance intermedio en Europa en respuesta a lo que considera planes de la OTAN para hacer lo mismo.

El presidente le dijo a sus militares que el Kremlin estaba "seriamente preocupado" por el despliegue de la OTAN en la frontera y la posibilidad de que tuviera armas hipersónicas que pudieran atacar Moscú en menos de 10 minutos.

Es la primera vez que el líder ruso habla se refiere al tema, después de que Moscú difundiera un borrador de propuestas de seguridad para los Estados Unidos y la OTAN.

Según pudo saber Financial Times, los funcionarios occidentales han rechazado en privado casi todas las demandas de Rusia por considerarlas no plausibles, no creíbles y en contradicción con los tratados de la posguerra fría que garantizan el derecho de los Estados soberanos a elegir sus políticas de defensa.

Por el otro lado, admiten que cerrar la puerta podría empeorar la situación y creen que las propuestas son una oportunidad de diálogo, junto a las amenazas de sanciones en caso de que Moscú tome medidas más agresivas contra Ucrania.

La tensión sigue aumentando en la frontera con Ucrania, donde Rusia movilizó entre 70.000 y 100.000 tropas. Estados Unidos y la Unión Europea están convencidos de que Rusia planea un ataque contra su vecino el próximo año; Putin niega las acusaciones pero ha demando garantías vinculantes de que la OTAN no se expandirá más hacia el este.

Mientras tanto, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, está tratando de acelerar la integración de Ucrania a la OTAN. "Queremos desbloquear el proceso de paz en Donbás cuanto antes, recuperar Crimea [anexada por Rusia en 2014], lograr la adhesión a la UE en los próximos años y conseguir una perspectiva clara de la OTAN", delineó Zelenski entre sus metas de política exterior para 2022.

Putin ha mantenido conversaciones con los líderes de Francia, Emmanuel Macron, y de Alemania, Olaf Scholz, sobre el tema. Karen Donfried, la principal diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos para Europa, dijo que Washington estaba preparado para comprometerse bilateralmente con Moscú, a través del Consejo OTAN-Rusia y a través de la Organización para la Seguridad y la Cooperación.

Sin embargo, afirmó, Washington seguirá enviando equipos y suministros militares a Ucrania en las próximas semanas y meses.