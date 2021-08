Pasó de ministro en Afganistán a "bici delivery" en Alemania, pero Sadaat ya consiguió un ascenso

Wow! Danke für 1,5 Mio impressions %uD83D%uDE0D Ich habe heute mit #Sadaat gesprochen. Er erzählte mir, dass er heute morgen Post bekommen hat: Ein @lieferando Manager will ihn kennenlernen. Sie bieten ihm eine Stelle in der Unternehmenskommunikation an %u27A1%uFE0F @LVZ https://t.co/NnVBpbdBEY