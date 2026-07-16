El Gobierno visitará casa por casa con abogados y administrativos para verificar la existencia de los titulares de pensiones y subsidios.

El Gobierno de Colombia confirmó los mecanismos de verificación de beneficiarios de pensiones y ayudas sociales, entre los cuales se incluyen visitas a domicilio para comprobar la existencia y situación de los individuos que perciben beneficios estatales.

La medida constituye un componente de la lucha contra pagos indebidos a personas fallecidas o derivados de errores administrativos y se añade a la creciente exigencia en los controles de los programas sociales gestionados por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y por las entidades pensionales del Estado .

La normativa se establece en un marco de ampliación del sistema de protección social y busca fortalecer la transparencia y la eficiencia en la distribución de recursos públicos.

Con estos controles, el Estado busca garantizar que las transferencias monetarias lleguen únicamente a quienes cumplen con los requisitos legales.

Recientemente, se han detectado fallas en las bases de datos y registros que han propiciado pagos duplicados, pagos a beneficiarios fallecidos o que no cumplen los criterios vigentes, lo que ha generado desconfianza en sectores de la ciudadanía y una demanda de mayor control.

Anna Bizon

¿Cómo se lleva a cabo el operativo casa por casa?

El plan del Gobierno contempla que equipos técnicos y administrativos del Estado recorran sectores urbanos y rurales para verificar en terreno la existencia de los titulares de pensiones y subsidios.

En paralelo, se fortalecen los cruces de datos administrativos entre entidades públicas para detectar inconsistencias. Este control apunta especialmente a los programas en los que existe mayor riesgo de pagos indebidos, ya sea por la dispersión geográfica de los beneficiarios o por problemas de identificación digital.

El objetivo principal de los controles es cotejar la información registrada en las bases de datos con la realidad de los beneficiarios. Para ello, se verifican la documentación, el estado civil y la situación de vida de las personas que reciben pensiones o ayudas sociales.

Este tipo de verificación complementa los mecanismos tradicionales de auditoría interna y validación documental. Además, reduce la dependencia exclusiva de procesos remotos o basados en información auto-reportada.

¿Quiénes son los beneficiarios del operativo social?

El operativo abarca, entre otros, a los siguientes beneficiarios:

Beneficiarios del régimen de pensiones administrado por Colpensiones y de otros regímenes especiales.

Adultos mayores que reciben subsidios como parte de programas sociales gestionados por el Departamento para la Prosperidad Social.

Personas en situación de vulnerabilidad que reciben ayudas monetarias periódicas del Estado.

¿Cómo se garantiza la sostenibilidad de los programas sociales?

Cuando los equipos de verificación identifiquen pagos que no deberían haberse realizado —por ejemplo, a personas que han fallecido o a quienes no cumplen con los requisitos— las entidades encargadas proceden a suspender el beneficio hasta que sea aclarada la situación y a actualizar el estado del beneficiario en los sistemas administrativos.

Además, se llevan a cabo auditorías internas y externas para revisar los casos más complejos, así como la posible exigencia de devoluciones en situaciones de fraude comprobado. Esto tiene como objetivo reforzar la rendición de cuentas y la sostenibilidad fiscal de los programas de pensiones y asistencia social, en un periodo en el que existe una creciente demanda de cobertura social en Colombia.

¿Qué instrumentos emplea el Gobierno para prevenir fallos administrativos?

Aparte del operativo de campo, el Gobierno se ocupa de la integración y modernización de bases de datos públicas, así como de optimizar los sistemas de identificación de beneficiarios, lo que incluye la interoperabilidad entre:

Registros vitales y padrones oficiales.

Sistemas de salud y seguridad social.

Información tributaria y de administración de beneficios sociales.

Estas herramientas permiten reducir los errores administrativos que pueden resultar en pagos indebidos de manera no intencional. Esta estrategia también busca consolidar procesos de transparencia y trazabilidad en el uso de recursos públicos.

Colombia implementará un sistema digital para pensiones y ayudas

El Gobierno espera que la verificación fortalezca la confianza ciudadana en el sistema de subsidios. Además, se planea incorporar tecnología avanzada para optimizar los procesos de verificación.

Organismos internacionales respaldan estas iniciativas, destacando su importancia en la lucha contra la corrupción. Se prevé que el plan incremente la eficacia en la distribución de recursos estatales.