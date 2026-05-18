La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) intensificó los controles sobre personas y empresas que mantienen deudas tributarias impagas. El organismo confirmó nuevas acciones de cobro que incluyen embargos de cuentas bancarias, medidas cautelares sobre bienes y ejecuciones fiscales contra miles de contribuyentes morosos. La medida forma parte del programa “Al día con la DIAN, le cumplo al país”, una estrategia lanzada por el organismo colombiano para recuperar obligaciones fiscales vencidas y acelerar los procesos de regularización tributaria. Según informó la entidad, más de 19.000 contribuyentes fueron convocados durante las últimas semanas para cancelar deudas acumuladas por montos millonarios. El organismo colombiano explicó que los contribuyentes que no regularicen sus obligaciones podrían enfrentar distintas sanciones y acciones de cobro. Entre las principales medidas aparecen: La DIAN también confirmó operativos presenciales y visitas a contribuyentes con deudas tributarias pendientes. Como parte del operativo, la entidad informó que ya fueron intervenidas más de 4700 cuentas bancarias vinculadas a miles de contribuyentes con obligaciones impagas. Además, el plan contempla: Entre ellos aparece el sector minero, donde la DIAN citó a miles de personas y empresas con obligaciones vencidas. Los contribuyentes pueden verificar su situación fiscal a través del sistema oficial MUISCA o mediante los canales de atención habilitados por la entidad. El organismo también realiza notificaciones formales por correo y visitas presenciales mediante funcionarios autorizados. En caso de no responder a los requerimientos oficiales, la DIAN puede avanzar con medidas de embargo sobre fondos y bienes declarados. La entidad colombiana mantiene vigente un sistema de facilidades de pago para contribuyentes que necesiten regularizar sus deudas. El trámite permite financiar obligaciones fiscales en cuotas y puede extenderse hasta cinco años, dependiendo de cada situación. La solicitud debe realizarse mediante los canales oficiales de la DIAN y requiere presentar: