El panorama global se muestra complejo con los distintos escenarios bélicos que se desarrollan. La tensión entre Estados Unidos e Israel tras los ataques a Irán enciende las alarmas sobre una escalada de tensión a nivel mundial. Con la guerra en Medio Oriente, China decidió realizar un movimiento estratégico, a través de la Armada del Ejército Popular de Liberación (PLAN), y alcanzó un nuevo hito al incorporar un importante aparato de defensa. Es así que expandió su flota de superficie al sumar dos nuevos destructores de misiles guiados Tipo 055, elevando a 10 el número total de unidades de esta clase actualmente en servicio. La información trascendió luego de que medios estatales chinos difundieran imágenes de los buques Dongguan (109) y Anqing (110) participando en ejercicios navales junto a otras unidades de la flota. La televisión estatal china difundió por primera vez imágenes de dos nuevos destructores Tipo 055 realizando maniobras conjuntas en alta mar, un gesto que confirma públicamente su entrada en servicio. Con estas unidades, identificadas como Dongguan (109) y Anqing (110), la Armada china eleva a diez el número total de buques de esta clase, que hasta ahora incluía a: La distribución operativa también se amplía. De acuerdo con la información disponible, los primeros ocho destructores fueron asignados a las flotas de los Teatros Norte y Sur, mientras que las dos incorporaciones más recientes habrían sido destinadas al Teatro Oriental, la región responsable de las operaciones en el Estrecho de Taiwán y el Mar del Sur de China. Con este despliegue, la clase Tipo 055 pasa a tener presencia simultánea en los tres principales comandos navales, reforzando la cobertura estratégica de la Armada. El desarrollo de los destructores Tipo 055 se inscribe dentro del proceso de modernización naval que China impulsa desde hace más de dos décadas. El Nanchang (101), primera unidad de la serie, fue botado en 2017 en los astilleros de Jiangnan, en Shanghái, y pasó a integrar formalmente la flota en 2020. Desde entonces, el programa avanzó a un ritmo sostenido, reflejo de la creciente capacidad industrial del sector militar chino. Con un desplazamiento que ronda las 12.000 toneladas a plena carga, el Tipo 055 es considerado por gran parte de la comunidad especializada como un crucero de misiles guiados, aunque Beijing lo clasifica oficialmente como destructor. Su tamaño y nivel de equipamiento lo ubican entre los buques de combate de superficie más grandes y sofisticados actualmente en servicio a nivel global.