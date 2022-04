Masacre de Bucha: Zelenski cuestionó a la ONU por su escasa determinación para frenar las agresiones de Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski , reprochó hoy a la comunidad internacional su escasa determinación a la hora de detener la guerra iniciada por Rusia y cuestionó dónde está la paz y la seguridad que dice defender Naciones Unidas.



En un discurso apasionado ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Zelenski describió en detalle escenas sombrías en la ciudad ucraniana de Bucha, diciendo que Moscú quería convertir a Ucrania en "esclavos silenciosos".

Una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU - Xinhua

Dijo que "la rendición de cuentas debe ser inevitable" para Rusia, ya que acusó a las tropas rusas de cometer "los crímenes de guerra más terribles" desde la Segunda Guerra Mundial, y mostró un video de cuerpos de adultos y niños quemados, ensangrentados y mutilados en Irpin, Dymerka, Mariúpol y Bucha.

El embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia, luego le dijo al Consejo de Seguridad que las tropas rusas no están atacando a los civiles y desestimó las acusaciones de abuso como mentiras.

EXHORTO A LA ACCIÓN DE LA ONU

El presidente ucraniano i nstó a la Organización de Naciones Unidas a actuar y reformar su sistema -que otorga un veto a Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad-, y dijo que se debe hacer todo lo posible para garantizar que el organismo internacional funcione de manera efectiva.



"¿Cuál es el propósito de esta organización? Mantener la paz y procurar que se defienda, pero la Carta de Naciones Unidas se viola ya desde el Artículo I, así que, ¿qué sentido tienen el resto?", cuestionó Zelenski ante el Consejo de Seguridad, el cual podría disolverse "si no pueden hacer nada aparte de hablar".

"Existe el Consejo de Seguridad, ¿pero dónde están la paz y las garantías que tiene que ofrecer Naciones Unidas?", insistió, al proponer una reforma del sistema de la organización para poder hacer frente a agresiones como la sufrida en su país.

"Si seguimos así, mi país solo podrá depender de sus propias armas y no del Derecho Internacional, podrían simplemente cerrar sus puertas, si no, actúen, la Carta de Naciones Unidas tiene que activarse nuevamente, para que el veto no se convierta en un derecho a la muerte", exhortó.

Zelenski apuntó que Naciones Unidas no solo no está haciendo lo suficiente en la guerra de Ucrania, sino también en conflictos como los de Libia, Somalia, Afganistán, o Yemen, y consideró que "si las tiranías hubieran recibido respuesta, ya se podría haber garantizado una paz honesta".