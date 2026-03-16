La guerra entre Irán e Israel cruzó un umbral tecnológico este domingo. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció el primer uso en combate del misil balístico Sejil, el arma más sofisticada de su arsenal, en una nueva ronda de bombardeos contra Israel. El hecho fue confirmado por la agencia oficial Mehr y representa un punto de inflexión en una escalada que lleva más de dos semanas desde el inicio de la Operación Furia Épica. Cuerpo Según el comunicado atribuido al de la Guardia Revolucionaria Islámica, el Sejil fue lanzado en el marco de una nueva fase de operaciones contra instalaciones militares israelíes. El Sejil es uno de los misiles balísticos más destacados de Irán, clasificado como misil tierra-tierra de largo alcance. Fue desarrollado íntegramente en Irán por la Organización de Industrias Aeroespaciales y funciona con combustible sólido, lo que le otorga la capacidad de lanzarse rápidamente en comparación con los misiles de combustible líquido. Esa diferencia no es menor: el Sejil puede almacenarse cargado y entrar en posición de lanzamiento en minutos, reduciendo su vulnerabilidad a ataques preventivos. Además, puede maniobrar dentro y fuera de la atmósfera, lo que dificulta su interceptación por los sistemas convencionales de defensa antiaérea. En cuanto a velocidad, el dato es contundente: su gran velocidad le permite alcanzar objetivos en Tel Aviv en menos de siete minutos. El misil pesa 23.600 kilogramos, mide entre 18 y 20 metros y transporta ojivas de entre 500 y 1.000 kilos hasta unos 2.000 kilómetros, suficiente para alcanzar cualquier punto de Israel desde territorio iraní. En su versión mejorada, el Sejil-2, se modificó el diseño de la ojiva y se añadieron alas de guiado para mejorar la precisión. El misil también tiene capacidad para transportar cabezas nucleares de hasta 700 kilogramos de peso. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), analistas israelíes y estadounidenses lo consideran un diseño esencialmente iraní, testado por primera vez en noviembre de 2008. Su última aparición pública había sido en enero de 2021, durante maniobras militares, sin uso en combate previo hasta ahora. El misil debutó en la 54.ª oleada de ataques junto a los modelos Khorramshahr —ojivas de hasta dos toneladas—, Kheibar Shekan, Qadr y Emad. Los objetivos declarados por el CGRI incluyeron centros de gestión aérea, instalaciones militares y concentraciones de tropas israelíes. En Tel Aviv, los servicios de ambulancias israelíes informaron de que varias personas resultaron heridas tras caer metralla de misiles iraníes. Los medios israelíes también reportaron que la metralla provocó el incendio de varios coches. El despliegue del Sejil marca un salto cualitativo respecto al arsenal empleado hasta ahora e indica que Teherán evaluará mostrar el techo real de sus capacidades.