Estados Unidos sin default por ahora: el límite de deuda se amplía por acuerdo en el Senado

Los líderes del Senado de Estados Unidos acordaron aumentar el la autoridad de endeudamiento del Departamento del Tesoro hasta principios de diciembre, evitando un posible default a fines de este mes , anunció hoy el líder de la mayoría de la Cámara Alta, Chuck Schumer.



"Hemos llegado a un acuerdo para extender el techo de la deuda hasta principios de diciembre y esperamos que podamos tenerlo listo tan pronto como hoy", dijo Schumer, refiriéndose a una votación sobre la aprobación de la legislación.

Un asesor del Senado, que pidió no ser identificado, dijo que el acuerdo exige un aumento del límite de deuda de u$s 480.000 millones desde los actuales u$s 28,4 billones. Si el Senado y la Cámara de Representantes lo aprueban, el límite de deuda de Estados Unidos se fijaría entonces en u$s 28,9 billones .

Los demócratas habían estado tratando de aprobar una legislación que habría elevado el límite de la deuda hasta fines de 2022 , pero los republicanos bloquearon los intentos.

Si se aprueba el nuevo convenio, el Congreso tendría varias semanas para intentar acordar un aumento del límite de deuda a más largo plazo u otra medida provisional.

El Congreso también enfrenta una f echa tope para financiar al gobierno en diciembre . Los demócratas también quieren aprobar en las próximas semanas dos proyectos de ley de gasto que constituyen gran parte de la agenda nacional del presidente Joe Biden, incluido el paquete de política social de varios billones de dólares y el proyecto de ley de infraestructura bipartidista de u$s 1 billón.

Si el Congreso no actúa para elevar el límite de deuda, el Departamento del Tesoro calcula que se quedará sin medios para pagar sus obligaciones para el 18 de octubre.

El miércoles, se produjo un gran avance cuando el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, propuso un aumento temporal que no sería bloqueado por miembros de su partido. Esa oferta desencadenó horas de negociaciones entre las dos partes que se prolongaron hasta la noche de la víspera.