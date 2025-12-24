Donald Trump volvió a colocar a Groenlandia en el centro del debate internacional al realizar declaraciones que reavivaron una fuerte tensión diplomática con Dinamarca. El planteo del presidente estadounidense generó reacciones inmediatas tanto en Europa como en el propio territorio ártico, en un contexto de creciente competencia global.

Las palabras del mandatario se produjeron luego de una serie de movimientos políticos que volvieron a poner en discusión el rol estratégico de Groenlandia dentro del escenario internacional.

¿Qué dijo Donald Trump sobre Groenlandia?

Durante una conferencia de prensa realizada en Florida, Trump se refirió a Groenlandia como un territorio clave dentro de la estrategia de seguridad de Estados Unidos. En su exposición, hizo foco en la situación geopolítica del Ártico y en el creciente interés de distintas potencias por la región.

El presidente también mencionó la actividad de actores internacionales en las costas de la isla, un argumento que utilizó para justificar la atención que Washington presta sobre ese punto del mapa. Sus declaraciones se dieron poco después del nombramiento de un enviado especial para la isla, lo que profundizó la controversia.

¿Por qué sus declaraciones generaron una crisis diplomática con Dinamarca?

Las palabras de Trump provocaron una respuesta inmediata del gobierno danés, que rechazó cualquier posibilidad de poner en discusión la soberanía de Groenlandia. Desde Copenhague remarcaron que el territorio pertenece a sus habitantes y que no puede ser objeto de negociaciones externas.

Como parte de la reacción diplomática, Dinamarca convocó al embajador estadounidense para exigir explicaciones formales. La situación también generó malestar en Nuuk, la capital de Groenlandia, donde las autoridades locales reclamaron respeto por la integridad territorial.

¿Qué postura adoptó la Unión Europea frente al conflicto?

La Unión Europea respaldó de manera explícita a Dinamarca tras las declaraciones del mandatario estadounidense. Desde Bruselas señalaron que la soberanía y la integridad territorial son principios fundamentales del derecho internacional que deben ser respetados por todos los Estados.

Además, distintos líderes europeos expresaron su preocupación por el impacto que este tipo de planteos puede tener sobre la estabilidad regional, especialmente en un momento en el que el Ártico adquiere cada vez mayor relevancia estratégica.

"No lo descarto, No digo que lo vaya a hacer, pero no descarto nada. Necesitamos Groenlandia", aseguró Trump. Fuente: EFE.

¿Por qué Groenlandia es un territorio clave en la disputa geopolítica?

La isla ocupa una posición estratégica en el Ártico, una región que concentra la atención de las principales potencias mundiales. El avance del deshielo y la apertura de nuevas rutas marítimas aumentaron el valor geopolítico del territorio en los últimos años.

A esto se suma la presencia de recursos naturales aún sin explotar y la importancia de su ubicación para sistemas de defensa y vigilancia. Estos factores explican por qué Groenlandia se transformó en un punto sensible dentro de la competencia internacional.

¿Qué opinan los habitantes de Groenlandia sobre su futuro político?

Groenlandia cuenta con una población cercana a los 57.000 habitantes y mantiene un debate interno sobre su estatus político. En los últimos años, creció el interés por avanzar hacia una mayor autonomía o incluso la independencia de Dinamarca.

Sin embargo, distintos sondeos muestran que la mayoría de la población no acompaña la idea de una integración a Estados Unidos. Las autoridades locales reiteraron que cualquier decisión sobre el futuro del territorio debe ser tomada por sus propios habitantes.