La Unión Europea lanzó un mensaje firme a Estados Unidos por Groenlandia tras las declaraciones del presidente Donald Trump. Desde Bruselas remarcaron que se trata de una cuestión sensible que afecta a la soberanía y al equilibrio geopolítico en el Ártico.

El mandatario estadounidense afirmó que EE.UU. “necesita” la isla por motivos de seguridad nacional. Estas palabras encendieron las alarmas diplomáticas tanto en Dinamarca como dentro de la Unión Europea.

Ante ese escenario, la Comisión Europea subrayó que la integridad territorial de Dinamarca es esencial. El bloque expresó su respaldo político a Groenlandia y rechazó cualquier presión externa.

Trump insiste en que Estados Unidos necesita Groenlandia por seguridad nacional

El presidente Donald Trump aseguró que su país necesita Groenlandia por razones de “seguridad nacional”. Realizó estas declaraciones en una rueda de prensa desde su residencia privada en Mar-a-Lago, en Florida.

“Lo necesitamos para la protección nacional. Necesitamos Groenlandia para la protección nacional”, insistió Trump al ser consultado sobre sus últimos movimientos diplomáticos respecto de la isla.

El mandatario aprovechó para criticar a Dinamarca y sostuvo que “no invierten nada” en Groenlandia. Además, afirmó que “no tienen ejército”, en un mensaje que elevó la tensión con Copenhague.

Bruselas defiende la integridad territorial de Dinamarca y de Groenlandia

La Comisión Europea reaccionó tras el anuncio del nombramiento de un enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia. Desde Bruselas remarcaron que la soberanía danesa no está en discusión.

“Preservar la integridad territorial del Reino de Dinamarca, su soberanía y la inviolabilidad de sus fronteras, es esencial para la UE”, afirmó Anouar El Anouni, portavoz comunitario de Asuntos Exteriores.

Las autoridades europeas insistieron en que la integridad territorial es un principio central del derecho internacional. También expresaron su solidaridad con Dinamarca y con el pueblo de Groenlandia.

Von der Leyen y Costa fijan la posición europea sobre el Ártico

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, difundieron un comunicado conjunto sobre la situación.

“La seguridad del Ártico sigue siendo una prioridad para la UE”, señalaron ambos dirigentes. En el texto remarcaron la necesidad de cooperar con aliados y socios estratégicos.

El mensaje refuerza la postura común del bloque frente a Estados Unidos. También respalda a Dinamarca ante cualquier intento de alterar el equilibrio regional.

Rechazo en Dinamarca y Groenlandia al enviado especial de Trump

Donald Trump nombró como enviado especial para Groenlandia al gobernador de Luisiana, Jeff Landry. La decisión generó un rechazo inmediato en Copenhague y en Nuuk.

Tanto el Gobierno danés como el Ejecutivo autónomo de Groenlandia reiteraron que la isla no está a la venta. Además, exigieron respeto a su soberanía territorial.

Landry afirmó que su cometido será convertir a Groenlandia “en parte de EE.UU.”. Esa declaración elevó la tensión diplomática y aceleró la respuesta europea.

La UE recuerda que el futuro de Groenlandia depende de sus ciudadanos

La alta representante de la Unión Europea para la política exterior, Kaja Kallas, también se pronunció públicamente sobre el conflicto.

A través de la red social X, afirmó que cualquier cambio en el estatus de Groenlandia “es decisión exclusiva de groenlandeses y daneses”. Subrayó el respeto a la legalidad internacional.

“Esperamos que todos nuestros socios respeten su soberanía e integridad territorial”, añadió, en una referencia directa a Estados Unidos y a sus compromisos internacionales.