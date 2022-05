Elon Musk promete restablecer la cuenta de Donald Trump en Twitter

El magnate Elon Musk y presidente ejecutivo de Tesla confirmó hoy que revertirá la prohibición de Twitter al expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

Durante su intervención en la conferencia del Financial Times sobre el futuro del automóvil, Musk dijo que la decisión de prohibir el acceso de Trump a la plataforma de redes sociales fue "moralmente incorrecta y totalmente estúpida".

Días atrás cuando trascendió que Musk adquiría Twitter, Trump dijo que no volvería a esa plataforma de redes sociales aunque su cuenta fuera restablecida.