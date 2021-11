Elecciones en Chile: cuáles son las propuestas económicas de los candidatos presidenciales

En la recta final hacia las elecciones del próximo domingo en Chile, los siete candidatos presidenciales realizaron el último debate televisivo. Los dos favoritos según los sondeos, el izquierdista Gabriel Boric y el derechista José Antonio Kast, dijeron estar abiertos a negociar partes de sus programas económicos.

Gabriel Boric por el conglomerado de izquierda Apruebo Dignidad- Xinhua

"Estamos disponibles para conversar los elementos de nuestro programa", dijo Boric en el debate del lunes por la noche, señalando que sus planes de reforma tributaria generan incertidumbre entre los inversionistas. "Discutiremos con todos los sectores los detalles de nuestras propuestas".

José Antonio Kast por el Partido Republicano de Chile - Xinhua

"Si el Congreso no autoriza bajar el impuesto a empresas sociedades del 27% al 17%, lo haremos de forma gradual, paso a paso", dijo Kast, agregando que su programa "no está escrito en piedra" y que algunos puntos pueden modificarse.

Boric, que compite por el conglomerado de izquierda Apruebo Dignidad, prometió:

desmantelar el modelo económico "neoliberal" de Chile

económico de Chile subir el salario mínimo

aumentar los impuestos corporativos

reemplazar el actual sistema de pensiones privadas por uno estatal

Gabriel Boric y José Antonio Kast - Bloomberg

Kast, que se postula por el Partido Republicano de Chile, aseguró que va a:

recortar los impuestos corporativos y patrimoniales

reducir el gasto fiscal

imponer políticas de inmigración más estrictas

Boric y Kast tienen las mejores posibilidades de llegar a la segunda vuelta prevista para el 19 de diciembre, siendo que las alternativas más moderadas quedaron rezagadas.

Tanto la senadora Yasna Provoste, que se postula por la coalición centroizquierdista del Partido Demócrata Cristiano, Yasna Provoste, y Sebastián Sichel por Chile Vamos, que representa la continuidad del gobierno de Sebastián Piñera, están respaldados por los partidos tradicionales que gobernaron a Chile en las últimas tres décadas.

Yasna Provoste por el Partido Demócrata Cristiano - Xinhua

Los candidatos Marco Enríquez-Ominami, del centroizquierdista Partido Progresista de Chile, y Eduardo Artés por Unión Patriótica, también participaron en el debate mientras que no participó Franco Parisi del Partido de la Gente porque se contagió el coronavirus.

A continuación, otras frases destacadas del debate:

Boric:

"La estabilidad hoy implica cambios con gradualidad, escalón por escalón, para no desbarrancarse"

"Nos interesa el crecimiento, pero no es posible crecer en un país fracturado socialmente"

Sobre Nicaragua y Venezuela: "La democracia se defiende siempre, no dependiendo del color político de quien gobierna"

Kast:

"La inversión se atrae, sobre todo, con reglas claras y orden público"

Sobre las protestas masivas: "Si los que se reúnen no cumplen con la ley y no piden permiso, entonces no sepuede marchar"

Cuando el conductor del debate le preguntó si conocía el cálculo de largo plazo de la tendencia del PBI en Chile, respondió que "no sé".

Sichel:

Sobre el sistema de pensiones: "No estoy de acuerdo con que el Estado se haga cargo del sistema, expropiando los ahorros futuros de la gente"

"Voy a tener el coraje de dejar presos a aquellos que no cumplen la ley, que incendian, saquean"

Provoste:

"Nuestro programa es serio, responsable y está financiado"

Promover los sindicatos en Chile es la propuesta económica de su programa que más asusta a los inversionistas, dijo

Sobre las barricadas durante las protestas: "No habrá espacio para avalar situaciones de violencia en nuestro país"