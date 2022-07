El Papa Francisco confesó que no volvería a vivir en la Argentina

Hace semanas que se suceden entrevistas al Papa Francisco, de 85 años, y todas coinciden en una pregunta: ¿renunciará? Hasta hoy, el Sumo Pontífice insiste con la negativa. Pero ahora sumó un dato: si un día tuviera que dimitir, no volvería a vivir en Argentina, su país natal, donde tras ser Arzobispo de Buenos Aires partió en 2013 hacia Roma, al ser elegido Papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana.

Lo que ahora sí confirmó el Papa Francisco desde la Ciudad del Vaticano es que en caso de dimitir, se quedaría en Roma como obispo emérito y quizás iría a San Juan de Letrán, pero no volvería a vivir en su patria.

"No tengo ninguna intención de renunciar, por el momento, no", lo citó ayer Vatican News y aclaró que en todo caso, si un día tuviera que dimitir, permanecería como "obispo emérito de Roma". Su antecesor Benedicto XVI había renunciado al pontificado.

"En este momento no siento que el Señor me lo pida, si sintiera que me lo pide, sí ", aclaró el Pontífice.



Tras varias semanas en silla de ruedas por dolencias en una rodilla, subrayó que aunque se siente "limitado", está "mejorando", pero "ciertamente" no podía viajar al Congo como tenía agendado.

Respecto a la posibilidad de regular la figura del Papa emérito, Francisco señaló que "la misma historia ayudará a reglamentar mejor" esta figura. " La primera experiencia fue muy bien ", porque Benedicto XVI "es un hombre santo y discreto". Para el futuro, sin embargo, cree que "conviene delimitar mejor las cosas o explicarlas mejor".

El Papa recuerda que, antes del Cónclave, ya había preparado su retiro como arzobispo emérito de Buenos Aires y quería "ir a confesar y a visitar a los enfermos". Este habría sido su "apostolado", estar "al servicio de la gente donde se puede", un trabajo que le gustaría hacer incluso si renunciara.