Un destino que recibe millones de visitantes cada año acaba de anunciar una medida que promete revolucionar la experiencia de llegada al país.

A partir de febrero, quienes elijan este país como su próximo viaje se encontrarán con una sorpresa en el aeropuerto: un trámite tedioso y fuente de quejas constantes desaparecerá por completo .

La noticia llega en un momento estratégico, justo después de que este territorio alcanzara un récord histórico de turismo. Las autoridades prometen que esta es solo la primera de varias iniciativas para transformar la experiencia del viajero desde el primer momento en que pisa suelo extranjero.

El país favorito de los turistas elimina en un trámite clave y ahora viajar será más fácil

Se trata de Egipto, el país de las pirámides y los faraones, que eliminará a partir de febrero el uso de la “tarjeta de pasaporte”, esas engorrosas hojas de entrada y salida que tanto egipcios como extranjeros debían rellenar a mano al llegar o partir del país.

El anuncio lo hizo el Ministerio de Aviación Civil y marca un antes y un después para quienes visiten esta nación del norte de África.

El innovador estudio que revela cómo se construyeron las pirámides de Egipto (foto: archivo).

El ministro de Aviación Civil, Sameh el Hefny, confirmó en una entrevista televisiva que, tras coordinar con el Ministerio del Interior y otras autoridades pertinentes, estos documentos comenzarán a eliminarse a finales de enero.

“Si Dios quiere, a finales de enero se empezarán a eliminar estos documentos que hasta ahora era obligatorio rellenar y entregar en el control de pasaportes”, indicó el funcionario.

Adiós a los formularios y la búsqueda desesperada de lapiceras

Cualquiera que haya visitado Egipto conoce la escena: viajeros agolpados en mostradores improvisados, peleándose por bolígrafos que nunca alcanzan, llenando a mano formularios con datos personales, número de pasaporte, dirección de alojamiento, motivo del viaje y número de vuelo. Una postal repetida que ralentizaba los procesos aeroportuarios y generaba frustración entre los visitantes.

El Hefny destacó que el objetivo central de esta medida es “facilitar los trámites de viaje y reducir el tiempo que los pasajeros pasan en el aeropuerto”, además de buscar la comodidad de quienes eligen Egipto como destino turístico o de negocios.

El innovador sistema hidráulico que podría haber construido las pirámides de Egipto (foto: archivo).

Los nuevos procedimientos incluyen el uso de una base de datos electrónica de pasajeros vinculada con el sistema de Información Anticipada de Pasajeros (API), que permite la preselección de datos para facilitar la entrada al país.

Esta modernización tecnológica es parte de una estrategia más amplia que busca posicionar a Egipto como un destino competitivo a nivel global.

El plan de mejoras incluye la ampliación de servicios de transporte dentro del aeropuerto, como limusinas y taxis, y el aumento del número de oficinas bancarias para facilitar la emisión de visas electrónicas (e-Visas) y visas instantáneas a la llegada.

Un récord histórico impulsa las reformas

El contexto de estas medidas no es casual. El Ministerio de Turismo anunció que Egipto recibió alrededor de 19 millones de turistas en 2025, estableciendo un récord que superó incluso las previsiones para 2026.

Este hito refuerza las proyecciones positivas para el sector turístico egipcio y justifica la inversión en mejoras de infraestructura y servicios.

El primer ministro Mustafa Madbuli celebró el domingo una reunión con varios ministerios y autoridades para dar seguimiento a las “iniciativas gubernamentales para agilizar trámites, facilitar la entrada de turistas y mejorar la experiencia y la imagen turística”, según informó el Ministerio de Aviación Civil.