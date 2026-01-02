Pirámide más antigua del mundo: el polémico descubrimiento en Indonesia que desafía a las pirámides de Egipto. Imagen: archivo.

En noviembre de 2023, un equipo multidisciplinario de investigadores indonesios publicó un estudio en la revista Archaeological Prospection que sacudió el mundo de la arqueología. Según sus conclusiones, la estructura conocida como Gunung Padang, ubicada en Java Occidental (Indonesia), podría ser la construcción piramidal más antigua del mundo, con una antigüedad estimada entre 25.000 y 14.000 años.

La pirámide, cuyo nombre se traduce como "montaña de la iluminación“, se encuentra en una región remota de Indonesia y ha sido objeto de investigaciones durante décadas. Esta imponente estructura está parcialmente oculta bajo vegetación densa en la cima de un volcán extinto.

¿Qué es Gunung Padang y dónde está ubicada?

Por qué los arqueólogos rechazan el hallazgo de la pirámide de 25.000 años

Los principales cuestionamientos incluyen:

Metodología deficiente: varios expertos señalan que el equipo no aportó pruebas concluyentes de que las capas más antiguas fueron trabajadas por humanos

Interpretación errónea: el vulcanólogo Sutikno Bronto había demostrado ya en 2017 que Gunung Padang es un antiguo volcán, no una pirámide construida

Pseudoarqueología: el arqueólogo Víctor Pérez calificó las conclusiones como pseudocientíficas

Datación cuestionable: Las muestras de carbono podrían corresponder a material orgánico natural, no a actividad humana

El arqueólogo indonesio Lutfi Yondri estima que las estructuras visibles de Gunung Padang fueron construidas entre los siglos II y V d.C., una fecha muchísimo más reciente que la propuesta por Natawidjaja.

Graham Hancock y la conexión con teorías pseudocientíficas

El estudio llamó la atención del polémico escritor Graham Hancock, conocido por sus teorías sobre civilizaciones perdidas avanzadas, quien lo defendió en su serie de Netflix Los apocalipsis del pasado. Esta asociación generó mayor escepticismo en la comunidad científica.

“Una teoría que dice que un grupo de antiguos sabios nos enseñó todo lo que sabemos simplifica la historia a un nivel burdo y también priva a los pueblos indígenas de la afirmación de que desarrollaron su propia cultura antigua”, criticó el arqueólogo Bill Farley.

Gunung Padang versus pirámides de Egipto: ¿cuál es realmente la más antigua?

Hasta el descubrimiento de Gunung Padang, la pirámide escalonada de Djoser en Egipto, construida hacia el 2630 a.C., era considerada la pirámide más antigua del mundo. Sin embargo, debido a la controversia científica, Djoser mantiene su título como la pirámide más antigua confirmada por consenso científico.

La controversia científica: ¿pirámide antigua o formación natural?

Sin embargo, apenas un mes después de la publicación, en diciembre de 2023, la comunidad arqueológica internacional comenzó a cuestionar duramente las conclusiones del estudio.

Lo que sí sabemos con certeza sobre Gunung Padang

Más allá de la controversia sobre su antigüedad, Gunung Padang es indudablemente un sitio de gran importancia arqueológica e histórica. Fue descubierto por exploradores neerlandeses en 1890 y desde entonces ha sido considerado sagrado por comunidades locales durante siglos.

El sitio contiene terrazas megalíticas escalonadas verificables y en 2014 fue declarado Patrimonio de Interés Nacional por Indonesia, abarcando un área de 29 hectáreas. Las estructuras superficiales están datadas con certeza entre 2000-1100 a.C., lo que las convierte en construcciones prehistóricas de gran valor independientemente del debate sobre las capas más profundas.

El debate continúa: futuras excavaciones en Indonesia

Mientras la comunidad científica internacional mantiene su escepticismo respecto a la antigüedad de 25.000 años, el equipo de Natawidjaja planea continuar las excavaciones para explorar posibles cámaras ocultas dentro de la estructura utilizando tecnología de vanguardia.

Los investigadores emplearon técnicas avanzadas como tomografía de resistividad eléctrica, radar de penetración terrestre (GPR), tomografía sísmica y datación por radiocarbono para estudiar el sitio. “Nuevos exámenes y estudios interdisciplinarios desvelarán sus secretos ocultos y aportarán más luz sobre las antiguas civilizaciones que prosperaron en este enigmático lugar”, afirmaron los autores del controvertido estudio.

