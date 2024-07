¿El final de Maduro?: la encuestadora que acertó la victoria de Milei reveló qué pasará en las elecciones de Venezuela

En unos comicios que muchos analistas coinciden en calificar como trascendentales para el futuro de Venezuela, más de 21 millones de venezolanos asistirán este domingo a las urnas para elegir al nuevo presidente. Qué dice la última encuesta antes de las elecciones.

El actual mandatario Nicolás Maduro va por la reelección, mientras que la oposición está encabezada por el ex diplomático Edmundo González Urrutia.



Los dos principales candidatos a presidente finalizaron sus campañas electorales con masivos actos y ahora la expectativa se concentra en la votación de este domingo.

La competencia se enmarca en una fuerte disputa interna y la atenta mirada de la comunidad internacional, con las voces de distintos presidentes que en los últimos días exhortaron a Maduro a aceptar los resultados en caso de una eventual derrota.

Varias encuestas dieron ganador a González Urrutia, quien encabeza una alianza forjada junto a la líder opositora María Corina Machado, quien fue excluida de participar de la disputa electoral, inhabilitada por la Justicia local.

El actual mandatario, por su parte, habló de una "batalla definitiva" y aseguró que obtendrá el respaldo de "una contundente mayoría electoral".

Elecciones en Venezuela: qué dice la última encuesta antes de los comicios

La encuestadora Atlas Intel, una de las que más acertaron en el último tiempo a nivel internacional y específicamente en la Argentina, con la victoria de Javier Milei, dio a conocer en las últimas horas los resultados de la última encuesta presidencial de cara a los comicios de Venezuela.

Los datos muestran a un Edmundo González Urrutia al frente, con el 51,9% de los votos. En otro relevamiento realizado por Atlas Intel a fines de junio, el líder opositor concentraba el 52,7% de la intención de voto, perdiendo algo de apoyo en los últimos días de campaña.

Nicolás Maduro se ubica en segundo lugar en la carrera presidencial. La encuesta de julio lo ubica con el 44,2%, un 0,7% menos que lo que registró en junio (44,9%), pero todavía cerca del líder de la PUD.

La encuestadora, sin embargo, aclaró en su informe que la medición "no funciona como pronóstico electoral" ante la posibilidad certera de que haya fraude.

"No obstante, no creemos que la elección será justa ni libre y no consideramos la medición como un pronóstico electoral" , señalaron.



Al evaluar el desempeño de Nicolás Maduro al frente del país, un 53,6% desaprueba su labor, mientras que un 44,1% se encuentra conforme con lo realizado por el candidato del PSUV.

Su gobierno es calificado como malo o muy malo por el 51,8% de los encuestados; como bueno o muy bueno por el 35%; y como regular por el 12,1%.

Al realizar un relevamiento sobre la imagen positiva de los líderes políticos del país sudamericano, solo dos tienen más imagen positiva mayoritaria: María Corina Machado (54%) y Edmundo González (52%).

En ese aspecto, el presidente Nicolás Maduro posee una imagen negativa para el 57% y positiva para el 41%.

Elecciones en Venezuela: quiénes son todos los candidatos a presidente