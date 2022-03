Déjà vu del 2001: el video que muestra a los ahorristas rusos desesperados por sacar dólares de los bancos

Una imagen familiar para los argentinos se vio en Rusia en los últimos días. Los residentes de Moscú hicieron largas colas para acceder a cajeros automáticos y retirar dinero el martes, luego de que se anunciaran las sanciones occidentales por la invasión a Ucrania, según un informe de Reuters.

En el video publicado por la agencia de noticias se puede ver largas colas de rusos esperando su turno para retirar dinero de los cajeros después de que el rublo ruso alcanzara mínimos históricos y perdiera un tercio de su valor en lo que va del año.

Los moscovitas entrevistados por Reuters dijeron que habían tratado de obtener dinero de diferentes cajeros automáticos, pero no tuvieron éxito. Algunos expresaron su preocupación de que el gobierno ruso congele sus ahorros de divisas.

Olga, una residente de Moscú, comentó: "Tengo miedo de que el gobierno expropie todo el dinero o que las tarjetas bancarias se congelen. He estado revisando diferentes lugares, esperando en colas y buscando dinero por segundo día consecutivo y no he logrado sacar euros. Me preocupa, necesito obtener el efectivo de alguna manera".

En respuesta a las sanciones, el expresidente y primer ministro de Rusia, ahora vicepresidente del consejo de seguridad, Dimitri Medvedev, tuiteó: "Cuiden su lengua, caballeros, y no olviden que en la historia de la humanidad, las guerras económicas a menudo se convirtieron en guerras reales".

Las sanciones van desde restringir la capacidad del Banco Central para usar sus reservas de oro y divisas hasta excluir a los grandes bancos rusos de los mercados financieros internacionales.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) evaluó el lunes la eventual quiebra del banco de propiedad rusa Sberbank Europe AG, junto a sus filiales en Croacia y Eslovenia, como consecuencia de la salida de depósitos.



"Sberbank Europe AG y sus dos filiales en la unión bancaria, Sberbank dd en Croacia y Sberbank banka dd en Eslovenia, están en quiebra o es probable que lo hagan debido al deterioro de su situación de liquidez ", informó el BCE, que prevé que es probable que el banco no pueda pagar sus deudas u otros pasivos a su vencimiento.