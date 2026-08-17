La familia real británica vuelve a quedar en el centro de la atención por una decisión de uno de sus integrantes más jóvenes.

James Mountbatten-Windsor, conde de Wessex y nieto de Isabel II , está a punto de comenzar una nueva etapa que lo llevará por un camino poco habitual entre los miembros de la realeza.

Con 18 años, el hijo menor del príncipe Eduardo y Sofía decidió comenzar directamente sus estudios universitarios, sin tomarse el tradicional año sabático .

Pero lo que más llamó la atención no fue solamente la rapidez con la que inició esta nueva etapa, sino la carrera que eligió y el perfil profesional que comenzó a construir, muy alejado de los roles institucionales que históricamente estuvieron asociados a otros integrantes.

El nieto de Isabel II que eligió trabajar en el campo

Durante el verano, mientras esperaba los resultados de sus exámenes A-level, optó por una actividad poco habitual para un joven de la Corona Britanica: trabajar en la finca de Sandringham, propiedad privada de su tío, el rey Carlos III, en Norfolk. Allí colaboró en diferentes tareas agrícolas y llegó a manejar maquinaria utilizada en las labores del campo.

La experiencia no habría sido solamente una actividad simbólica. Según la información publicada, el joven se integró a la rutina de los trabajadores y participó de las tareas habituales de la explotación.

La elección también coincide con la educación que recibió junto a su hermana, Lady Louise Windsor. Sus padres buscaron que ambos tengan experiencias alejadas de los privilegios automáticos vinculados con su posición y que conozcan el valor del trabajo. Louise, por ejemplo, también trabajo durante sus vacaciones universitarias en actividades relacionadas con competiciones ecuestres.

James Mountbatten-Windsor, nieto de Isabel II, comenzará sus estudios en la Royal Agricultural University y construirá un perfil profesional alejado de los tradicionales roles de la Familia Real británica.

La inesperada carrera universitaria que rompe con la tradición Windsor

El siguiente paso de James también llamó la atención. El joven ingresará a la Royal Agricultural University, ubicada en Cirencester, Gloucestershire, para estudiar Gestión de Tierras Rurales y Propiedades.

La institución fue fundada en 1845 y está especializada en formación vinculada con el sector agrícola y la administración de propiedades rurales.

La elección supone una novedad dentro de su familia. Según la información de la fuente, James será el primer miembro directo de la familia real británica en estudiar allí y, además, se convertirá en el primer descendiente de Isabel II en apostar por una formación especializada en este ámbito.

El grado elegido permite prepararse para actividades relacionadas con la administración de explotaciones, los negocios rurales, la consultoría y la gestión inmobiliaria.

Una nueva generación de la familia real busca su propio camino

La decisión de James no implica una ruptura formal con la Familia Real ni una renuncia a sus títulos. Su alejamiento está relacionado, más bien, con la construcción de un perfil personal y profesional diferente.

Su incorporación inmediata a la universidad, combinada con la experiencia laboral en Sandringham, muestra una trayectoria marcada por el estudio y el contacto con el mundo rural. Además, su elección coincide con el interés de la monarquía británica por cuestiones como la sostenibilidad, la gestión del territorio y la actividad agrícola.