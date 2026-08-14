La Familia Real británica sumó una nueva integrante. La princesa Eugenia y su marido, Jack Brooksbank, anunciaron el nacimiento de su tercer hijo, una niña que llegó al mundo el lunes 3 de agosto en Lisboa, Portugal. La noticia fue confirmada por la propia Eugenia y también difundida por los canales oficiales de la Corona.

La princesa Eugenia compartió además la primera fotografía de la recién nacida. En la imagen, la pequeña aparece recostada de espaldas y tomando con su mano uno de los dedos de su padre. Por ahora, el matrimonio decidió mantener en reserva el nombre de la bebé.

“¡¡Jack y yo estamos muy emocionados de anunciar a nuestra Baby Girl Brooksbank!! Estamos más que enamorados de nuestra bebé”, escribieron los padres junto a la publicación. El nacimiento convierte a Eugenia en madre de tres hijos y amplía una nueva generación de la Familia Real británica.

EFE

La princesa Eugenia anuncia el nacimiento de su primera hija

La nueva bebé real es la tercera hija de la princesa Eugenia y Jack Brooksbank, quienes contrajeron matrimonio en 2018 en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. Hasta ahora, la pareja tenía dos niños: August, de cinco años, y Ernest, de tres.

La llegada de la pequeña supone una novedad especial para la familia: es la primera niña del matrimonio. Eugenia había anunciado meses atrás que esperaba su tercer bebé, después de compartir una imagen de sus hijos con una ecografía.

La princesa Eugenia volvió a recurrir a las redes sociales para comunicar el nacimiento. La primera fotografía muestra a la recién nacida con ropa rosa pálido y un gorro blanco, mientras sostiene el dedo de Jack Brooksbank.

Por el momento, el nombre continúa siendo un misterio. El anuncio inicial no reveló cómo se llamará la nueva integrante de la Familia Real británica, por lo que ese detalle quedó pendiente tras conocerse las primeras imágenes.

Bebé real: cuándo y dónde nació la hija de Eugenia y Jack Brooksbank

Buckingham confirmó que la bebé real nació el lunes 3 de agosto de 2026 a las 18.20 horas en un hospital de Lisboa, Portugal. Se trata de una diferencia respecto de sus hermanos mayores, que nacieron en Londres.

La pequeña pesó 6 libras y 9 onzas, alrededor de 3 kilos. Tanto la madre como la niña se encontraban bien tras el nacimiento, según las informaciones difundidas después del anuncio.

La elección de Portugal tampoco resulta extraña para la familia. La princesa Eugenia y Jack Brooksbank dividen su tiempo entre Reino Unido y Portugal debido, entre otras razones, al trabajo de Brooksbank.

La noticia también llegó rápidamente al rey Carlos III y a la reina Camila. “Sus Majestades los Reyes y otros miembros de la Familia Real recibieron la noticia con gran alegría”, indicó el comunicado difundido tras el nacimiento.

Qué lugar ocupa la nueva bebé real en la línea de sucesión británica

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El nacimiento también modifica la descendencia situada detrás de la princesa Eugenia en la línea sucesoria. Eugenia ocupa actualmente el puesto número 12, detrás de su hermana mayor, la princesa Beatriz, y de los hijos de esta.

Sus hijos aparecen inmediatamente después. August ocupa el puesto 13, Ernest el 14 y la nueva bebé real pasa a situarse en el puesto 15 de la línea de sucesión al trono británico.

La pequeña es, además, bisnieta de la fallecida reina Isabel II y del príncipe Felipe. Sin embargo, su nacimiento no implica que vaya a recibir automáticamente un título de princesa.

La nueva integrante de la Familia Real británica se incorpora así a una generación que ha crecido considerablemente durante los últimos años y que incluye también a los hijos de la princesa Beatriz y a los nietos del rey Carlos III.

El misterio por el nombre de la hija de la princesa Eugenia

La princesa Eugenia reveló prácticamente todos los primeros detalles de su hija salvo uno: su nombre. La publicación se refirió a ella simplemente como “Baby Girl Brooksbank”.

Que el nombre no haya sido comunicado inmediatamente no constituye una situación excepcional dentro de la Familia Real británica. En otros nacimientos reales también existió un intervalo entre el alumbramiento y el anuncio público del nombre.

La decisión ha dejado la atención centrada ahora en cómo llamarán Eugenia y Jack Brooksbank a su primera hija. Por el momento, cualquier nombre que circule fuera de una confirmación de los padres debe considerarse una especulación.

Mientras tanto, la familia disfruta de sus primeros días con la bebé real en Portugal. August y Ernest se convierten en hermanos mayores de la primera niña del matrimonio, que ya ocupa su lugar dentro de la línea de sucesión.