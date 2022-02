Conflicto Rusia Ucrania: Estados Unidos confirmó que enviará 3000 tropas a Europa del Este

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó el envío de fuerzas adicionales a Europa del Este, según dijeron dos funcionarios estadounidenses a Reuters, mientras Washington refuerza a sus aliados contra lo que describe como una amenaza rusa de invadir Ucrania .

Uno de los funcionarios dijo que alrededor de 2000 tropas estadounidenses se desplegarían desde Estados Unidos a Polonia y Alemania, mientras que alrededor de 1000 tropas ahora ubicadas en Alemania se dirigirían a Rumania.

Moscú, que ha concentrado más de 100.000 soldados cerca de las fronteras de Ucrania , niega cualquier plan de invadir a su vecino, pero dice que podría tomar medidas militares no especificadas si no se cumplen las exigencias , incluida la promesa de la OTAN de no admitir nunca a Kiev.

El Kremlin dirigió su fuego retórico contra el primer ministro británico Boris Johnson , que el lunes canceló una llamada telefónica con Putin.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia no había anunciado ninguna llamada telefónica con Johnson, pero añadió: "Tiene sentido hablar con cualquiera. Rusia y el presidente Putin están abiertos a comunicarse con todo el mundo. Incluso con alguien que está totalmente confundido, está dispuesto a dar explicaciones exhaustivas".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia fue más allá y se burló de la ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, por decir que Gran Bretaña estaba enviando suministros a sus "aliados bálticos a través del Mar Negro", dos masas de agua que están en lados opuestos de Europa .