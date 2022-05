Colombia: por qué el millonario y populista Rodolfo Hernández puede convertirse en presidente

En la primera ronda de las elecciones presidenciales de Colombia que se celebró ayer, inesperadamente el candidato y magnate de la construcción Rodolfo Hernández quedó segundo, pero a esa sorpresa, se le sumó otra.

Y es que el candidato conservador Federico 'Fico' Gutiérrez, que según los sondeos previos era el segundo favorito a la presidencia, anunció que votará por Hernández en el ballottage del 19 de junio, y pidió a sus seguidores hacer lo mismo.

Federico 'Fico' Gutiérrez - BLOOMBERG

Fico justificó su decisión diciendo que según él, el candidato de izquierda Gustavo Petro, que quedó primero en la primera ronda, supone un "peligro" para Colombia y la democracia.

Gutiérrez quedó tercero junto a su compañero de fórmula, Rodrigo Lara, con poco más de cinco millones de votos. "Para mí y para Rodrigo siempre estará por encima el país, muy por encima de los intereses individuales y personales". Por eso invitó a votar por Hernández, al considerar que Petro sería un peligro para el país.

Gustavo Petro y Francia Márquez lideraron con el 40,34% de los votos - XINHUA

Petro y su compañera de fórmula, Francia Márquez, obtuvieron el 40,34% de los votos. Hernández y su candidata a vicepresidenta Marelen Castillo de la Liga de Gobernantes Anticorrupción obtuvieron el 28,14% de los votos y Fico con Lara, del Equipo por Colombia, el 23,87% de los votos.



Fico Gutiérrez no habló aún con Hernández pero dijo que no necesita hacerlo. "Nosotros no queremos perder al el país, no queremos poner en riesgo el futuro de Colombia, de nuestras familias ni nuestros hijos. Votaremos por Rodolfo y por Marelen el próximo 19 de junio", aseguró.