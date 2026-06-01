Un país latino acelera su apuesta por la movilidad sostenible con apoyo directo de China.

China construirá nuevas obras portuarias y reforzará el papel de este país latinoamericano como hub comercial global

China volvió a mover sus fichas en América Latina y esta vez el impacto se verá directamente en las calles de Chile. Desde Shanghái ya fue despachada una flota de 121 buses eléctricos con destino a Copiapó, ciudad que pasará a convertirse en la primera de Sudamérica en operar un sistema de transporte público completamente eléctrico.

La operación, iniciada a mediados de 2025, marca un nuevo avance de la influencia china en la región, especialmente en proyectos de infraestructura, energía y movilidad limpia. Con este envío, Copiapó dejará atrás progresivamente los buses tradicionales para dar paso a un modelo de transporte sustentable que promete reducir emisiones contaminantes, ruido urbano y costos operativos.

La nueva flota comenzará a circular en doce rutas estratégicas de la ciudad chilena, beneficiando diariamente a miles de pasajeros y posicionando a Chile como uno de los países latinoamericanos con mayor avance en electromovilidad.

¿Por qué Copiapó será la primera ciudad de Sudamérica con transporte 100% eléctrico?

El cambio se debe a la incorporación total de buses eléctricos en el sistema público urbano. Los 121 vehículos enviados desde China reemplazarán las unidades convencionales que aún operan en la ciudad, permitiendo que todas las rutas funcionen con energía eléctrica.

China convertirá a Chile en la primera ciudad con transporte 100% eléctrico de Sudamérica. Imagen creada con ChatGPT

El proyecto busca modernizar el transporte urbano y, al mismo tiempo, disminuir la huella ambiental en una zona donde la calidad del aire y la sostenibilidad se han convertido en temas prioritarios para las autoridades locales.

Además del impacto ambiental, la transformación también apunta a mejorar la experiencia de los usuarios. Los nuevos buses cuentan con tecnologías más silenciosas, sistemas de climatización y mayor eficiencia energética frente a los vehículos diésel tradicionales.

¿Qué papel está jugando China en América Latina con las inversiones en infraestructura?

La llegada de estos buses eléctricos forma parte de una estrategia más amplia de expansión china en América Latina. Durante los últimos meses, el gigante asiático ha incrementado su presencia en proyectos vinculados con transporte, puertos, energía renovable y conectividad digital.

En Chile, por ejemplo, también avanza el denominado Proyecto Humboldt, un cable submarino transpacífico impulsado junto a Google para fortalecer la conexión digital entre Sudamérica y Asia.

Mientras tanto, en Brasil crecen las inversiones chinas en infraestructura portuaria y centros de datos, y en países como Ecuador se anuncian multimillonarios proyectos de energías renovables financiados por compañías estatales chinas.

La movilidad eléctrica aparece como uno de los sectores donde China más está consolidando influencia, especialmente por su liderazgo global en fabricación de buses eléctricos y baterías.

¿Cómo serán los nuevos buses eléctricos que llegarán a Chile?

Aunque las autoridades aún no revelan todos los detalles técnicos de cada unidad, se confirmó que los buses fueron diseñados para operar exclusivamente con energía eléctrica y adaptarse a recorridos urbanos de alta demanda.

La flota incluirá vehículos con accesibilidad para personas con movilidad reducida, sistemas tecnológicos de monitoreo y menores costos de mantenimiento frente a los buses tradicionales.

El proyecto también contempla infraestructura complementaria para la carga eléctrica de las unidades, algo fundamental para garantizar la operación permanente del sistema de transporte.

¿Qué beneficios tendrá el transporte eléctrico para los ciudadanos?

La implementación de buses eléctricos trae ventajas tanto ambientales como económicas y sociales. Entre los principales beneficios se destacan:

Reducción de emisiones contaminantes.

Menor contaminación auditiva en la ciudad.

Disminución del uso de combustibles fósiles.

Mayor comodidad para los pasajeros.

Menores costos operativos a largo plazo.

Además, este modelo podría convertirse en referencia para otras ciudades de América Latina que buscan modernizar sus sistemas de transporte público y reducir el impacto ambiental del sector movilidad.