El sospechoso motivo de por qué los padres de Julia no quieren hacerse la prueba de ADN en el caso Madeleine McCann

El caso Madeleine McCann tiene al mundo en vilo. La prensa mundial se hizo eco de la aparición en las redes sociales de Julia Wendell, la joven polaca que dice ser la niña que desapareció en Portugal hace 16 años. Pese a que la mujer le exigió a sus padres hacerse una prueba de ADN, ambos se negaron, lo que provocó sospechas alrededor de la investigación .

Caso Madeleine McCann: qué dicen los resultados de las primeras pruebas sobre la identidad de la joven polaca



Caso Madeleine McCann: las fuertes revelaciones de los padres de la joven polaca que asegura ser Maddie



Luego de que el investigador del caso Francisco Marco desistiera de la búsqueda hace varios años y ahora descartara la teoría de que Wendell sea en realidad la niña que desapareció a los 3 años, la psicóloga, medium e investigadora privada Dra. Fia Johansson se encarga actualmente de asesorar y buscar pruebas, que lleven a precisar la verdadera identidad de la mujer.

Si bien Johansson no está completamente segura de que Julia sea Madeleine, gracias a su profesión de medium y sus "predicciones", pudo ver en 2019 que la niña aún está viva y sostuvo que recuperaría su identidad este año.

"Hice una predicción en 2019 de que Madeleine estaba viva, amaba la música y terminaría encontrando su identidad por sí misma", dijo Fia. Por esa razón, la psicóloga e investigadora comenzó a asesorar a Julia, mediar en el conflicto y buscar pistas para terminar con el caso.

"Queremos ser muy respetuosos con la familia McCann y respetar su privacidad y la de sus hijos, mientras no sepamos exactamente quién es Julia", dijo Fia, quien tiene por objetivo llevar "paz" a los padres de la nena de 3 años y revelarle la verdad a la chica que busca respuestas sobre su origen.

Ante la negativa de los padres de Julia a hacerse una prueba de ADN, Fia remarcó que se debe "obligar a la madre o a un miembro de la familia de Julia a hacerse la prueba, en lugar de perturbar la paz de Kate y Gerry, lo cual no es necesario".

"Si un miembro de la familia actual se hiciera una prueba de ADN, podríamos resolver esto. Pero se niegan a hacerlo", explicó Wendell.

Según la Dra. Johansson, el motivo por el cual la madre y el padre de Julia no quieren hacerse una prueba de ADN es porque ella dice que tiene el certificado de nacimiento. Para ellos es una prueba más que suficiente para demostrarle el vínculo y lazo familiar a su hija.

No obstante, la psicóloga aún desconfía de la sospechosa actitud de los padres y se mostró preocupada de que el certificado de nacimiento haya sido "falsificado fácilmente".

Caso Madeleine McCann: qué pasó con las 3 chicas que dijeron ser la niña desaparecida antes que Julia Faustyna



Caso Madeleine McCann: ¿por qué la supuesta familia de la joven se niega a hacerse un análisis de ADN?



¿QUÉ dice la principal investigadora privada sobre el caso Madeleine McCann?

Luego de haber hecho una predicción de que Madeleine aún estaba viva, la investigadora, psicóloga e investigadora Johansson pensó que "parecía haber muchas coincidencias".

Una de las tantas coincidencias radica en que Julia es una música talentosa que toca el piano y que a la niña también le encantaba la música.

Otra de las coincidencias, además de las físicas, es la ciudad en la que vive Julia está muy cerca de Alemania, lugar de residencia de Christian Brueckner, un acosador y violador alemán tildado de ser el principal sospechoso de haber secuestrado a la niña.

Caso Madeleine McCann: cómo se vería hoy la nena desaparecida según la inteligencia artificial, ¿coinciden los rasgos?



Caso Madeleine McCann: las increíbles coincidencias de rasgos en las fotos de Julia Wendell y la niña desaparecida



Con respecto a todas esas casualidades, Fia Johansson aseguró que, si bien no puede "responder si se trata de Madeleine o no", los sucesos están siguiendo sus "propias predicciones". "No puedo ignorar eso", remarcó.

¿Por qué Fia Johansson comenzó a asesorar a Julia Faustyna Wendell?

"Cuando Julia comenzó a hacerse viral a través de Instagram, mi equipo de investigación tuvo algunas conversaciones con un detective que estaba oficialmente involucrado en el caso y con quien he estado en contacto desde 2019", detalló la medium.

Además, agregó que los investigadores habían dicho que aún no sabían si lo que decía Julia era verdad, pero que valía la pena investigar. "Como soy psicóloga, especialista en comportamiento humano e investigadora y había trabajado en el caso de Madeleine McCann, pensaron que podría ayudar y resolverlo", sostuvo.

Tras ello, la psicóloga decidió enviar inmediatamente a dos personas de su equipo a Polonia para analizar la situación y "descubrir exactamente quién es ella y qué es lo que le sucede".