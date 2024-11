¿Qué es la cumbre del G20, quiénes la integran y cuál es su objetivo?

El presidente, Javier Milei, participará de la 19° edición de la cumbre de jefes de Estado y Gobierno del Grupo de los 20 (G20) 2024 que se realizará en Río de Janeiro, Brasil, el 18 y 19 de noviembre .

Parte de la agenda de Milei incluye una bilateral con su par chino, Xi Jinping. Sin embargo, hasta el momento no trascendió un posible encuentro con el mandatario brasileño, Lula da Silva, quien preside la Cumbre.

El encuentro convoca a los jefes de Estado de los 19 países miembros del G20, además de la Unión Africana (UA) y la Unión Europea (UE), que debatirán sobre iniciativas económicas, políticas y sociales.

¿Qué es la Cumbre del G20?

El "Grupo de los Veinte" (G20) se refiere a un foro internacional que reúne a los países con las "mayores economías del mundo". Este grupo se define a sí mismo como el " principal foco de cooperación económica internacional (acuerdo alcanzado por los líderes en la Cumbre de Pittsburgh de septiembre de 2009) , según su sitio web oficial.

El G20 no es un organismo, por ende, no cuenta con órgano ni un consejo ejecutivo, como así tampoco una secretaría permanente y sus decisiones no son vinculables jurídicamente para sus integrantes, explica el gobierno argentino. La presidencia pro-témpore del foro es rotativa y dura un año.

Además de las bilaterales entre los jefes de Estado, están previstas más de 100 reuniones de los grupos de trabajo y fuerzas de tarea (task forces) que componen el G20, "tanto presenciales como virtuales, a nivel técnico y ministerial, en las ciudades sede de las cinco regiones de Brasil".

Durante estos dos días, los líderes aprueban los acuerdos negociados durante el año y dan sus puntos de vista sobre cómo hacer frente a determinados desafíos globales.

Además de los temas tradicionales como Economía Global, Mercados Financieros, Asuntos Fiscales, Comercio, Agricultura, Empleo, Energía, Combate a la Corrupción, la cumbre trata otros que se incorporaron recientemente:

Participación de la Mujer en el Mercado de Trabajo

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible

Cambio Climático

Salud Global

Lucha contra el Terrorismo

Emprendimientos Inclusivos

Refugiados y Migrantes, entre otros.

En este contexto, nuestro país deberá decidir cuáles son sus prioridades en el marco de esta agenda, e incluso tendrá el desafío de incluir sus propuestas, " sin perder de vista la necesidad de enfocar el trabajo ".

Los movimientos internacionales debaten sobre las luchas sociales y ambientales en la cumbre social del G20 que se realizó en la previa del encuentro entre los jefes de Estado. (Foto: g20.org/es).

¿Por qué se creó la Cumbre del G20?

El G20 inició como un Foro de ministros de Finanzas y gobernadores de Bancos Centrales creado en la reunión de ministros de Finanzas del G7 a fines de la década de 1990.

Se trató entonces de " un nuevo mecanismo para el diálogo informal en el marco del sistema institucional de Bretton Woods, para ampliar el diálogo en asuntos clave de la política económica y financiera entre economías sistémicamente significativas y para promover la cooperación para alcanzar un crecimiento sustentable y sostenible que beneficie a todos ".

En estas reuniones ya existentes del G20 se elevó al nivel de jefes de Estado como respuesta a la crisis financiera global tras la quiebra de la entidad Lehman Brothers en febrero de 2008 en Estados Unidos.

Su cumbre inaugural se celebró en Washington, D.C. en noviembre de 2008. A partir de entonces, las reuniones se realizaron semestralmente hasta 2010 y anualmente desde el 2011.

Del G20 participan los jefes de Estado de las principales economías.

¿Qué países integran la Cumbre del G20?

Los países que participan son Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos de América, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, República de Corea, Rusia, Sudáfrica, Turquía, Unión Africana y Unión Europea (UE).

Además, participan en el G20 países y organizaciones internacionales invitadas. En conjunto, los integrantes del G20 representan casi el 90% del producto bruto global, lo que equivale a dos tercios de la población mundial, el 80% del comercio internacional y más del 80% de las inversiones globales en investigación y desarrollo.

La presidencia brasileña del G20 representa " un momento histórico y emblemático en el retorno del país al protagonismo en la escena internacional ".

Durante dos días se debatirán los temas que son prioritarios para el gobierno de Lula Da Silva. Entre ellos, el combate contra el hambre, la pobreza y la desigualdad, " las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económica, social y medioambiental) y la reforma de la gobernanza mundial ".

Sin embargo, no todos estarán presentes. Una de las ausencias fuertes será la del ruso Vladimir Putin. Entre los principales asistentes se encuentran el francés Emmanuel Macron; la italiana Giorgia Meloni; el sudafricano Cyril Ramaphosa; y el estadounidense Joe Biden.

La cumbre de los jefes de Estado se realizará el 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro, Brasil. (Foto: g20.org/es).

Agenda de Javier Milei en la cumbre del G20

El argentino arribó a Brasil cerca de las 18 horas. Mañana, lunes, estará en el plenario de jefes de Estado, según su agenda oficial. Durante esta jornada, los mandatarios expondrán en distintas sesiones sobre temas como la lucha contra el hambre y la pobreza, y la reforma de las instituciones de gobernanza global . Allí compartirán un almuerzo y realizarán la tradicional foto de la cumbre.

Para las 16.30 está prevista una bilateral con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. El martes 19 habrá otras reuniones con líderes del mundo y empresarios. La primera será a las 10:20 horas con el mandatario de la República Popular China, Xi Jinping.

A las 11:30, el argentino se reunirá con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y a las 12:00 con el primer ministro de la India, Narendra Modi. La última con el gerente general de la empresa italiana Enel, Flavio Cattaneo, a las 13. Finalmente, a las 15 será el vuelo de regreso de Milei a Buenos Aires.