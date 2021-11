Bill Gates podría haber sido más rico que Elon Musk y Jeff Bezos juntos: qué pasó

Bill Gates podría haber terminado siendo más rico que Elon Musk y Jeff Bezos juntos... si no hubiera vendido acciones de Microsoft Corp.

En septiembre de 1998, cuando el fabricante de software pasó a ser, por primera vez, la empresa más valiosa del mundo , Gates tenía el equivalente a 2060 millones de acciones, según datos compilados por Bloomberg.

Este 29 de octubre, Microsoft superó a Apple Inc. y recuperó el primer lugar.

La participación de Gates en 1998 habría estado valorada el viernes pasado en alrededor de u$s 693.000 millones, superando el patrimonio neto de Musk de u$s 340.400 millones y el patrimonio neto de Bezos de u$s 200.300 millones.

