Uruguay: si hay ballottage Talvi apoyará a Lacalle Pou pero sin darle un "cheque en blanco"

En la vorágine propia de la campaña electoral uruguaya, a la que le quedan menos de dos semanas, el candidato presidencial del Partido Colorado, Ernesto Talvi, sale de una reunión, ingresa a otra muy breve y luego se dispone a escuchar las preguntas.

Se muestra reflexivo, expresa que tiene “matices” con el Partido Nacional y “diferencias” con Cabildo Abierto, con quienes se sentará a dialogar recién después del 27 de octubre, con las cartas arriba de la mesa.

Dice que quien gane, “mueve”, y que en caso de perder, saldrá a recorrer el país con mucho “entusiasmo” sin que esto signifique un “cheque en blanco” para el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou.

Talvi pide un “voto de confianza” en una elección que se ha polarizado y que no ha disfrutado tanto como las internas, revela que prefirió no enviar a Robert Silva, su candidato a vicepresidente, a la comisión de ética porque hubiera sido mandarlo al “banquillo” y que está pensando en escribir un libro porque está viviendo una experiencia “única” que “prepara” para conducir un país.

¿Cómo afronta la recta final de la campaña?

Tratando de enfatizar que éste es un proyecto de país primero, y un proyecto político después, para tratar de que ese proyecto vea la luz y enfatizar el rol clave que va a jugar el Partido Colorado. Pedirle a la ciudadanía un voto de confianza sabiendo que la vamos a representar si nos toca gobernar, si nos toca ser parte de una coalición y si nos toca ser el partido que ejerza un rol de contralor a un Frente Amplio sin mayorías parlamentarias.

¿Por qué cree que sus posibles socios de la coalición no tienen un “mapa del futuro” como el del Partido Colorado?

Tienen programa de gobierno, pero nosotros hicimos un esfuerzo particularmente grande para que representara el tipo de sociedad en que queremos vivir. Que el programa no fuera la simple suma de partes que atacan el empleo, la inseguridad, el fracaso educativo, la fractura social y las crisis medioambientales, sino que todas esas partes estuvieran armónicamente vinculadas.

¿Cuánto afecta a la hora de negociar una coalición esta visión que describe como armónica con una más desagregada que ha definido que no puede ser una "colcha de retazos"?

Sabemos que no vamos a entrar a esa negociación y salir con lo mismo con lo que entramos. Vamos a tener que armonizar con quienes sean parte de esa futura coalición, pero lo que nos importa es que la gente sepa qué vamos a ir a defender, qué principios y valores nos inspiran y mueven; los límites que no vamos a traspasar. Obvio que vamos a tener que ceder, pero vamos a tratar de que esa armonía no se pierda.

¿En qué situación se ingresa a dialogar en esa negociación? ¿Las críticas a Lacalle Pou, pero también las que tuvo con Manini Ríos, no afectan la credibilidad?

Sinceramente, no. Es deseable que haya matices. Entendemos que la ley de urgente consideración es un instrumento potencialmente útil pero no deja de ser un dispositivo jurídico para que en un tiempo relativamente corto queden definidas las principales transformaciones que tiene que hacer el país. Una cosa no quita la otra.

Esa ley se ha manejado como a “tapa cerrada”. ¿Cuándo consideran necesario conocer su contenido? ¿Están dispuestos a introducirle modificaciones?

Después del 27 de octubre. Quien gane, mueve. Ése es el derecho que gana. La posibilidad de fijar la agenda es muy importante, lo sabemos del ajedrez, el que tiene las blancas lleva una ventaja clave. Esto se va a ir ajustando a los programas, los proyectos y las visiones de los que integremos la coalición. Espero que no venga a tapa cerrada, porque sería una sumisión y no una coalición.

Hay quienes del otro lado, en el Partido Nacional puntualmente, piensan que las críticas dañan el futuro plan de esa coalición.

Hay gente que lo hace, pero creo que lo que más puede dañar a una futura coalición es que la gente piense que somos lo mismo, porque no lo somos. Creo que es bueno que nos diferenciemos, que la gente vea que con Lacalle tenemos capacidad de entendernos y construir algo en común, pero somos distintos.

¿Qué esperará de sus socios en caso de que llegue al ballottage?

Lo mismo que vamos a hacer nosotros.

¿Qué harán?

Después del 27 de octubre vamos a trabajar con mucho entusiasmo si a Lacalle Pou le toca ganar. Vamos a recorrer el país, invitar a los ciudadanos a que efectivamente nos permitan construir un proyecto alternativo y una coalición porque entendemos que el país lo necesita y que es sano que haya alternancia democrática.

Luis Lacalle Pou

Si me toca (perder) voy a trabajar muy duro para que el proyecto pueda ver la luz, pero eso incluye no solamente hacer campaña sino sentarnos a la mesa y saber que de alguna manera nuestros énfasis, nuestros objetivos también van a tener que ser contemplados.

El apoyo está pero no es un cheque en blanco, tenemos que traducirlo en los cambios y no anticipo ningún problema para que eso ocurra, porque creo que con el Partido Nacional tenemos matices pero nos une una tradición democrática, republicana, liberal que va a permitir construir un proyecto en común sin grandes dificultades.

¿Cómo se para frente a Cabildo Abierto?

No excluimos a nadie de una coalición que no existe todavía. Queremos ver cuál es la representación parlamentaria porque todos los que tengan son miembros potenciales de una coalición de gobierno que luego tendrán que procesar a la interna un proyecto que les permita conciliar.

Con Lacalle Pou no lo divide un “océano” como en algún momento mencionó con Manini Ríos.

Del Movimiento de Participación Popular y el Partido Comunista al ala socialdemócrata del Frente Amplio hay un océano.

Y eso lo que le critica la oposición al Frente Amplio

Es una realidad que tiene el Frente Amplio. Es una coalición compleja que tiene gente muy disímil. Acá quien lidere esta coalición tendrá que tener mucha destreza para tejer acuerdos donde las partes van a ser más disímiles que si fueran solo el Partido Nacional y el Partido Colorado, que se pondrían de acuerdo con relativa facilidad.

Ing. Martinez Villamil, del Frente Amplio

¿En ese sentido la coalición va a ser similar al Frente Amplio?

No sé si similar, porque el Frente Amplio tiene mucha historia y de las corrientes se sabe lo que piensan. Manini Ríos es un proyecto en construcción, vamos a ver qué es lo que trae a la mesa y con qué actitud viene. Dependiendo de los planteos que lleguen y la disposición a colaborar veremos lo que se puede construir.

¿No le preocupa que se empiece a zurcir un acuerdo previo entre Lacalle Pou y Manini en el que usted no haya dialogado?

No me preocupa en la medida en que el Partido Colorado será un ingrediente fundamental en esa coalición y por ende una voz que tendrá que ser escuchada. Si hubiera algo preconcebido entonces nosotros tenemos derecho a marcar nuestras diferencias, aunque no creo que eso ocurra porque Lacalle Pou es inteligente y va a manejar esto con el cuidado que corresponde.

En la campaña ha tomado ciertas decisiones que llamaron la atención. ¿Sus posibles socios tienen ese coraje político?

Más que coraje pienso que es el ejercicio del liderazgo. Quien llega a esta posición son personas que tienen capacidad de ejercerlo. Lo sustantivo es si existe la convicción de cuán profundas son las transformaciones que el país precisa en cuatro o cinco áreas.