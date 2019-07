Martínez, Lacalle y Talvi disputarán la presidencia de Uruguay en octubre

No hubo grandes sorpresas en las elecciones internas en Uruguay. El cierre del escrutinio arrojó más ventaja final para los tres candidatos a la Presidencia: el del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez; el del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou; y el del Colorado (PC), Ernesto Talvi.



Los tres ganaron los primarias en sus respectivas formaciones políticas, las más importantes del país, con una amplia ventaja respecto a sus oponentes, como confirmó el escrutinio del 100 % de los votos emitidos, publicado este lunes por la web de la Corte Electoral.



La fuerza más votada, como ocurre tradicionalmente en las internas, fue el Partido Nacional o Blanco (PN, derecha), que obtuvo 448.132, de los que 240.943 fueron para Luis Lacalle Pou (53,8 %) por los 92.707 (20,7 %) del magnate Juan Sartori.



Este se convirtió en una de las figuras de la campaña electoral, que emergió como un "outsider" y generó enfrentamiento en las filas "blancas".



En segundo lugar, la coalición de izquierdas Frente Amplio sumó 255.072 sufragios.



El exintendente de Montevideo y candidato por la formación que gobierna Uruguay desde 2005, Daniel Martínez, obtuvo un 41,96 % de apoyo frente al 25,5 % de la única mujer candidata, Carolina Cosse, y el 23,1 % del sindicalista Óscar Andrade.



La única sorpresa, más por los nombres que por la realidad del ese espacio político, llegó en el Partido Colorado (PC, centroderecha), en la que el economista Ernesto Talvi derrotó por un amplio margen al expresidente Julio María Sanguinetti, quien regresó a sus 83 años a la política activa para reflotar a su formación.



El fundador de la corriente Ciudadanos logró una adhesión del 53,7 % (97.447 votos) por el 32,8 % del veterano intelectual, cuyo propósito desde el inicio de la campaña fue el diseño de un futuro Gobierno de coalición con el Partido Nacional (59.415).



El cuarto partido que afrontó internas, si bien no tendrá peso en la lucha por la Presidencia, fue el Partido de la Gente, en el que Edgardo Novick ganó sin complicaciones a Fernando Carotta (98,5 % de los sufragios fueron para él).



Otros siete partidos obtuvieron los 500 votos necesarios para poder competir en octubre, con la importante entrada de Cabildo Abierto, fundado por el general retirado Guido Manini Ríos, que logró la adhesión de 46.887 ciudadanos.



Las cifras finales emitidas por la Corte Electoral confirmaron una participación del 40,21 % de los casi 2,7 millones de ciudadanos que estaban convocados a las urnas, si bien no de manera obligatoria, como sí ocurre en las presidenciales.



Las elecciones a la Presidencia de Uruguay tendrán lugar el 27 de octubre. Si un candidato no obtiene más del 50 % de los votos, habrá una segunda vuelta el 24 de noviembre.



El ganador de esta relevaría el 1 de marzo de 2020 a Tabaré Vázquez como mandatario del país suramericano.