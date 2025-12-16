Cinco bancos privados comenzaron desde este lunes un nuevo horario de atención al público en todo el país: las sucursales de Citibank, Banque Heritage, HSBC, Itaú y Bandes pasaron a atender al público de 10 a 14 horas.

En tanto, los bancos Santander, Scotiabank, BBVA, y los estatales Banco República (BROU) y Banco Hipotecario del Uruguay continuarán en su horario habitual, de 13 a 17 horas.

El presidente del BROU, Álvaro García, explicó que por ahora no analizan cambiar de horario, “pero no nos negamos a hacerlo considerando a todas las partes involucradas y en los ámbitos correspondientes”.

La Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU) considera que este cambio se moderniza y adaptar el servicio bancario a las necesidades actuales de los clientes. Además, cree que contempla un reclamo histórico de los trabajadores del sector de finalizar la jornada laboral más temprano.

En Uruguay el horario bancario tiene más de 80 años de historia, por lo que la asociación considera que el esquema tradicional de 13 a 17 horas quedó desfasado frente a los estándares internacionales y a las demandas del público.

Un comunicado de la ABPU recordó que en la mayoría de los países la atención bancaria comienza en la mañana. En Argentina y Brasil las sucursales abren desde las 10 y en España a las 8.30 de la mañana. Algo similar ocurre en Estados Unidos, Francia, Alemania y el Reino Unido.

Este cambio de horario que fue aplicado durante las temporadas de verano en sucursales del interior del país, lo que motivó la extensión de esta modalidad a toda la banca privada.

La ABPU aclaró que la atención a través de la banca digital, telefónica y los cajeros automáticos se mantendrá sin cambios. En febrero de 2026 se realizará una evaluación del nuevo horario para definir si se sostiene durante el resto del año.

La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) no ve con buenos ojos este cambio y considera que se trata de “una medida unilateral, descoordinada con el resto de los actores del sistema financiero, pésimamente planificada y sin atender sus impactos sobre trabajadores y clientes”.

“Definir como moderno a un grupo de empresas que imponen a toda la sociedad su conveniencia resulta por lo menos soberbio”, señaló AEBU en un comunicado.

“La resolución tomada por la Asociación de Bancos Privados, que se restringió a informar al resto de los bancos privados y a la banca oficial, causó la sorpresa del BROU. La situación planteada conlleva una serie de dificultades operativas y de negocios, generadas por la diferencia de horarios en el sistema financiero”, señala el consejo del sector financiero privado de AEBU en el comunicado.