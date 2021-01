Twitter suspendió la cuenta de Donald Trump de manera permanente

Twitter suspendió este viernes en forma permanente la cuenta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por el “riesgo de nuevas incitaciones a la violencia”.

“Después de una revisión profunda de los tuits recientes de la cuenta @realDonaldTrump y del contexto en el que se publicaron hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de nuevas incitaciones a la violencia”, dice el comunicado oficial de Twitter.

La cuenta del mandatario ya había sido suspendida temporalmente (por 12 horas) el miércoles y algunos de los tuits bloqueados luego de que este la utilizara para arengar a sus seguidores a avanzar sobre el Capitolio.

“En el marco de los horribles eventos de esta semana, dejamos en claro el miércoles que violaciones adicionales de las reglas de Twitter podrían resultar en esto. Nuestro marco de referencia en cuanto al interés público existe para permitir al público escuchar a los líderes mundiales y funcionarios electos de manera directa. Está construido en base a un principio que sostiene que la gente tiene el derecho a hacer que el poder le rinda cuentas en público”, señala el documento.

Y añade: "Hemos dejado en claro a lo largo de los años que estas cuentas no están completamente por sobre nuestras reglas y no pueden usar Twitter para incitar la violencia, entre otras cosas”.

“Debido a las continuadas tensiones en los Estados Unidos y un crecimiento en los niveles de conversación global sobre las personas que violentamente irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero, estos dos tuits deben ser leídos dentro de un contexto más amplio a nivel nacional y tenerse en cuenta las maneras en las que las declaraciones del presidente pueden movilizar a distintas audiencias, incluyendo el ser interpretadas como incitación a la violencia. También deben ser interpretadas en el marco del patrón de conducta de esta cuenta durante las últimas semanas. Luego de evaluar el lenguaje de estos tuits en el marco de nuestra política contra la Glorificación de la Violencia, determinamos que la violan y que el usuario @realDonaldTrump debería ser suspendido de inmediato y de manera permanente del servicio”, concluye.

Suspensión permanente a @realDonaldTrump

Después de una exhaustiva revisión de los Tweets recientes de la cuenta de @realDonaldTrump y el contexto alrededor de ellos – especialmente cómo han sido recibidos e interpretados dentro y fuera de Twitter – hemos decidido suspender permanentemente la cuenta debido al riesgo de mayor incitación a la violencia.

En el contexto de los horribles eventos de esta semana, dejamos claro el miércoles que violaciones adicionales a las Reglas de Twitter podrían resultar en este curso de acción. Nuestros lineamientos sobre contenido de interés público existen para facilitar que el público escuche directamente de funcionarios electos y líderes mundiales. Se basa en el principio de que las personas tienen derecho a pedir abiertamente la rendición de cuentas a aquellos en el poder.

Sin embargo, dejamos claro hace años que estas cuentas no están completamente por encima de nuestras reglas y no pueden usar Twitter para incitar a la violencia, entre otras cosas. Seguiremos siendo transparentes en torno a nuestras políticas y su aplicación.

El siguiente es un análisis completo de nuestro enfoque de aplicación de nuestras políticas en este caso.

En resumen

El 8 de enero de 2021, el Presidente Donald J. Trump twitteó:

“The 75,000,000 great American Patriots who voted for me, AMERICA FIRST, and MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will have a GIANT VOICE long into the future. They will not be disrespected or treated unfairly in any way, shape or form!!!”

“Los 75,000,000 grandes Patriotas Estadounidenses que votaron por mí, AMERICA FIRST y MAKE AMERICA GREAT AGAIN, tendrán una GRAN VOZ en el futuro. A ellos no se les faltará el respeto ni serán tratados injustamente de ninguna manera o forma!!!”

Poco después, el presidente twitteó:

“To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.”

“Para todos los que han preguntado, no asistiré a la Inauguración el 20 de enero”.

Debido a las tensiones en curso en Estados Unidos, y a un repunte en la conversación global con respecto de las personas que irrumpieron violentamente en el Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021, estos dos Tweets deben leerse en el contexto de eventos mayores en el país y en las formas en que las declaraciones del presidente pueden ser movilizadas por diferentes audiencias, incluso para incitar a la violencia, así como en el contexto del patrón de comportamiento de esta cuenta en las últimas semanas. Después de evaluar el lenguaje de estos Tweets bajo nuestra política de Glorificación de la Violencia, hemos determinado que estos Tweets infringen la política de Glorificación de la Violencia y el usuario @realDonaldTrump debe ser suspendido de manera inmediata y de forma permanente del servicio.

Evaluación

Evaluamos los dos Tweets mencionados anteriormente en nuestra política de Glorificación de la violencia, que tiene como objetivo prevenir la glorificación de violencia que pueda inspirar a otros a realizar actos violentos y determinamos que era muy probable que alentaran e inspiraran a las personas a replicar los actos delictivos que se llevaron a cabo en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Esta decisión se basa en varios factores, que incluyen:

La declaración del presidente Trump de que no asistirá a la toma de posesión, está siendo recibida por varios de sus partidarios como una confirmación más de que la elección no fue legítima y se considera que él desconoce su afirmación anterior hecha a través de dos Tweets (1, 2) por el Jefe de Gabinete, Dan Scavino, quien dijo que habría una "transición ordenada" el 20 de enero.

El segundo Tweet también puede incentivar a aquellos que potencialmente estén considerando actos violentos y que la toma de posesión sería un objetivo "seguro", ya que él no asistirá.

El uso de las palabras “patriotas estadounidenses” para describir a algunos de sus partidarios también se interpreta como apoyo a quienes cometen actos violentos en el Capitolio de Estados Unidos.

La mención de que sus seguidores tienen una "VOZ GIGANTE en el futuro" y que "¡¡¡No se les faltará el respeto ni serán tratados injustamente de ninguna forma o manera!!!", se interpreta como una indicación más de que el presidente Trump no planea facilitar una “transición ordenada” y en cambio, planea continuar apoyando, empoderando y protegiendo a quienes creen que él ganó las elecciones.

Los planes para futuras protestas armadas ya han comenzado a proliferar dentro y fuera de Twitter, incluido un ataque secundario propuesto contra el Capitolio de Estados Unidos y los edificios del capitolio estatal el 17 de enero de 2021.

Como tal, nuestra decisión es que los dos Tweets anteriores podrían inspirar a otros a replicar los actos violentos que tuvieron lugar el 6 de enero de 2021, y que existen múltiples indicadores que se están recibiendo y se entienden como un estímulo para hacerlo.