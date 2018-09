Otro revés para Lula: denuncian por coimas a Haddad, su posible Vice

El Ministerio Público de San Pablo denunció al ex alcalde de esa ciudad y actual candidato a la vicepresidencia de Brasil por el Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, por corrupción pasiva, lavado de dinero y formación de bandas acusándolo de pedir 2,6 millones de reales (u$s 630.000) a la constructora UTC Ingeniería para el pago de deudas de campaña.

Los asesores de Haddad manifestaron su "sorpresa" ante esta denuncia en pleno período electoral, y replicaron que el delator del caso, el ex presidente de la UTC Ricardo Pessoa, tiene delaciones que fueron rechazadas en casi una decena de casos. También señalaron que "sin ninguna prueba fundamente tres acciones propuestas por el Ministerio Público de San Pablo contra" Haddad.

El tema es explosivo en tanto que el Partido de los Trabajadores ya sufrió un revés el fin de semana pasado, cuando la justicia vetó la inscripción de la candidatura del favorito en las encuestas y ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por estar condenado en segunda instancia.

Ayer, para definir cómo seguirá la participación del PT en la campaña electoral hacia los comicios del 7 de octubre, Haddad se reunió con Lula en Curitiba -donde el ex presidente cumple la pena de 12 años de prisión- y definieron que Lula apelará a la Corte Suprema de Brasil y a la ONU para que le garanticen la posiblidad de disputar los comicios. Aun así, se consideraba que podría delegar su postulación en Haddad antes del 11 de septiembre, cuando vence la fecha para nombrar la nueva inscripción de candidato del PT.

Según la denuncia de la Fiscalía, la solicitud de recursos a Pessoa entre abril y mayo de 2013 fue hecha por medio del entonces tesorero nacional del PT, João Vaccari Neto, que pretendía obtener inicialmente 3 millones de reales (u$s 720.000) para el pago de trabajos hechos a la campaña por una gráfica que pertenecía al ex diputado estatal Francisco Carlos de Souza, conocido como "Chicão", indicó Globo.com.

El fiscal Marcelo Mendroni, autor de la denuncia, dijo que Vaccari Neto "representaba y hablaba en nombre de Fernando Haddad".

El Ministerio Público argumenta que hubo un encuentro personal del presidente de UTC con Haddad, según consta en su agenda, tras asumir el Ayuntamiento de San Pablo, en febrero de 2013. El documento señala que Ricardo Pessoa poseía una "contabilidad paralela" relativa a "las tasas pagadas en virtud de contratos de obras de UTC con Petrobras, como "deuda a saldar en pagos indebidos de tasas" de u$s 1.200.000, añadió el medio brasileño.

El fiscal, que integra el Grupo de Acción Especial de Represión a la Formación de Cartel y el Lavado de Dinero y de Recuperación de Activos, dice que hubo una negociación directa para el pago de la deuda de la campaña con la gráfica entre la UTC y el director financiero de la gráfica, reduciendo el valor a u$s 630.000.

La distribución del dinero ocurrió, según la denuncia, a través de un esquema montado por la UTC por "contratos de prestación de servicio ficticios o superfacturados", de forma que los valores volvían a la constructora y se repasaban a cuentas de caja 2 junto al carpintero Alberto Youssef, uno de los delatores de esquemas de desvíos de recursos públicos en Petrobras y en el gobierno federal en el marco de la operación Lava Jato, investigada por la Policía Federal y el Ministerio Público Federal, agregó Globo.com.

Para el fiscal, Haddad fue beneficiado "indirectamente" del pago y de la disimulación del dinero, y el PT, "directamente". "Él fue beneficiario final del pago de la deuda", dijo el fiscal.

El ex diputado Francisco Carlos de Souza, el ex presidente de la UTC Ricardo Pessoa, el dock Alberto Youssef y el entonces director financiero de la constructora, Walmir Pinheiro Santana, también fueron denunciados el ex tesorero del PT João Vaccari Neto.