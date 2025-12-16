El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no comparecerá antes de fin de año ante el Congreso para explicar los supuestos casos de corrupción de su entorno . Así lo confirmaron fuentes parlamentarias tras la decisión adoptada este martes en la Cámara Baja.

La comparecencia había sido exigida por el PP ante lo que definió como una “escalada de casos de corrupción”. Sin embargo, el calendario parlamentario impide que el pleno se celebre antes del cierre del período ordinario de sesiones.

Sánchez no comparecerá por corrupción antes de fin de año

La Mesa del Congreso admitió a trámite la solicitud presentada por el PP para que Sánchez dé explicaciones. El pedido se fundamenta en la “alarma social” generada por las últimas detenciones y registros en ministerios y empresas públicas.

Pese a la admisión, no habrá comparecencia inmediata. Fuentes parlamentarias indicaron que no hay reuniones previstas de la Junta de Portavoces antes de que finalice diciembre.

De este modo, Sánchez no comparecerá por corrupción antes de fin de año, como reclamaba la oposición. La eventual citación deberá fijarse ya a partir del mes de enero.

La Junta de Portavoces definirá la fecha a partir de enero

Una vez superado el trámite inicial, corresponde a la Junta de Portavoces establecer cuándo deberá acudir Sánchez al pleno. Según las fuentes consultadas, la comparecencia podría celebrarse a finales de enero.

Ese escenario coincidiría con un posible pleno para convalidar los últimos decretos ley del Gobierno. El Congreso dispone de un plazo de 30 días desde su aprobación por el Consejo de Ministros.

No obstante, la Junta de Portavoces también podría dilatar el momento. Incluso podría postergar la intervención hasta otra comparecencia del presidente sobre distintos asuntos del Ejecutivo.

El pedido del PP y el encuadre reglamentario

La Mesa del Congreso analizó la solicitud conforme al artículo 203 del Reglamento de la Cámara. Este artículo regula las comparecencias de los miembros del Gobierno ante el pleno.

El reglamento establece que las comparecencias pueden solicitarse por iniciativa propia del Ejecutivo. También pueden reclamarse por acuerdo de la Mesa y la Junta de Portavoces.

En este caso, el pedido fue presentado por la quinta parte de los diputados. Por ese motivo, se admitió como una solicitud ordinaria de comparecencia parlamentaria.