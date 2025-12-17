En esta noticia

En este martes, 16 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7498 - Lavandera

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 16 de diciembre

 1°7498 11°1374
 1397  12°3510
 3°9530 13°9482 
 4514  14°9003 
 3654  15°5009 
 6°2440  16°4354
 9509  17°7115 
 9118  18°6886 
 0740  19°5283 
 10°7917 20°4662 

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con una lavandera puede simbolizar la necesidad de limpieza emocional o la purificación de pensamientos. Este sueño sugiere que es momento de dejar atrás situaciones o sentimientos que ya no son útiles.

Además, la figura de la lavandera puede representar el trabajo arduo y la dedicación en la vida diaria. Puede ser un recordatorio de que los esfuerzos realizados traerán recompensas en el futuro.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.