En este martes, 16 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 7498 - Lavandera
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 16 de diciembre
|1°
|7498
|11°
|1374
|2°
|1397
|12°
|3510
|3°
|9530
|13°
|9482
|4°
|4514
|14°
|9003
|5°
|3654
|15°
|5009
|6°
|2440
|16°
|4354
|7°
|9509
|17°
|7115
|8°
|9118
|18°
|6886
|9°
|0740
|19°
|5283
|10°
|7917
|20°
|4662
¿Qué significa soñar con lavandera?
Soñar con una lavandera puede simbolizar la necesidad de limpieza emocional o la purificación de pensamientos. Este sueño sugiere que es momento de dejar atrás situaciones o sentimientos que ya no son útiles.
Además, la figura de la lavandera puede representar el trabajo arduo y la dedicación en la vida diaria. Puede ser un recordatorio de que los esfuerzos realizados traerán recompensas en el futuro.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.