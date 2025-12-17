En esta noticia ¿Qué significa soñar con lavandera?

En este martes, 16 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7498 - Lavandera

1° 7498 11° 1374 2° 1397 12° 3510 3° 9530 13° 9482 4° 4514 14° 9003 5° 3654 15° 5009 6° 2440 16° 4354 7° 9509 17° 7115 8° 9118 18° 6886 9° 0740 19° 5283 10° 7917 20° 4662

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con una lavandera puede simbolizar la necesidad de limpieza emocional o la purificación de pensamientos. Este sueño sugiere que es momento de dejar atrás situaciones o sentimientos que ya no son útiles.

Además, la figura de la lavandera puede representar el trabajo arduo y la dedicación en la vida diaria. Puede ser un recordatorio de que los esfuerzos realizados traerán recompensas en el futuro.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.