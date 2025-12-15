Un país latino que será potencia mundial compró aviones de guerra Gripen: posee un gran armamento para destruir a grandes naciones.

Brasil avanza desde hace más de una década en un ambicioso proceso de modernización de su poder aéreo. En ese marco, la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) profundizó su asociación estratégica con Suecia para ampliar la flota de cazas Saab Gripen, un programa que apunta a consolidar capacidades industriales, tecnológicas y de defensa a largo plazo.

Con este escenario, el país sudamericano, frecuentemente señalado como una futura potencia global por su peso territorial, económico y militar, evalúa sumar nuevas unidades de combate a un esquema que ya está en ejecución y que no responde a una coyuntura reciente, sino a una política de Estado sostenida.

Atención: Brasil negocia más aviones Gripen y amplía su cooperación con Suecia

Durante una visita oficial a Suecia, el comandante de la Fuerza Aérea Brasileña, brigadier Marcelo Kanitz Damasceno, se reunió con el ministro de Defensa sueco, Pål Jonson, para revisar el avance del programa Gripen y explorar una extensión del contrato del Proyecto FX‑2.

La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) profundizó su asociación estratégica con Suecia. (Fuente: archivo) Saab

En ese contexto, la FAB analiza la posibilidad de incorporar al menos 12 cazas Gripen C/D de segunda mano y seis Gripen E/F nuevos, como complemento de los 36 aviones Gripen E/F ya adquiridos mediante el acuerdo firmado con Saab en 2014. La operación se estudia dentro de los márgenes permitidos por la legislación brasileña y apunta a cubrir necesidades operativas en plazos más cortos.

Este diálogo bilateral se enmarca además en la próxima conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre Brasil y Suecia, prevista para 2026, y en una cooperación que excede lo estrictamente militar.

Un programa industrial y tecnológico de largo plazo

La asociación entre Brasil y Suecia no se limita a la compra de aeronaves. Parte de los Gripen destinados a la FAB se producen en territorio brasileño, lo que permitió la transferencia de tecnología, la formación de ingenieros locales y el desarrollo de capacidades industriales avanzadas.

Está previsto que el primer Gripen E monoplaza producido en Brasil se complete hacia finales de 2025, mientras que en Suecia avanza la fabricación del primer Gripen F biplaza que será entregado posteriormente a la FAB.

En este tramo del programa conjunto, las prioridades operativas e industriales se concentran en:

Producción y ensamblaje con participación brasileña.

Transferencia de tecnología y entrenamiento de personal.

Soporte logístico y preparación para nuevas entregas.

Coordinación técnica entre equipos de Saab y la FAB. Durante su visita, Damasceno recorrió las instalaciones de Saab en Linköping y se reunió con equipos conjuntos de ambos países.

El brigadier brasileño destacó que esta cooperación genera beneficios tecnológicos mutuos y se apoya en el Grupo de Alto Nivel en Aeronáutica, creado en 2015 para profundizar la relación bilateral en materia de defensa.

Capacidad militar y contexto real del armamento Gripen

Los cazas Gripen son aeronaves de combate multirrol, diseñadas para tareas de defensa aérea, patrullaje, control del espacio aéreo y misiones tácticas. Su armamento incluye misiles aire‑aire y aire‑superficie de uso convencional, integrados bajo doctrinas defensivas y de disuasión regional.

Aunque se trata de uno de los sistemas de combate más modernos de América Latina, no constituyen armas de destrucción masiva ni están orientados a escenarios de guerra estratégica contra grandes potencias. Su incorporación responde a la necesidad de reemplazar flotas antiguas y mantener capacidades operativas acordes al tamaño y responsabilidades regionales de Brasil.