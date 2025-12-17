Este martes, 16 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 3535 - Pajarito

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 16 de diciembre

1° 3535 11° 3747 2° 2423 12° 2292 3° 0930 13° 4018 4° 6369 14° 2930 5° 8585 15° 0467 6° 8562 16° 1319 7° 5938 17° 7205 8° 3350 18° 6113 9° 8844 19° 9133 10° 4524 20° 2773

¿Qué significa soñar con Pajarito?

Soñar con un pajarito puede simbolizar libertad y nuevas oportunidades. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de las limitaciones y buscar un cambio positivo en la vida.

Además, el pajarito en los sueños puede representar la comunicación y la expresión personal. Puede indicar que es momento de compartir tus pensamientos y sentimientos con los demás.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.