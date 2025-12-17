En esta noticia
Este martes, 16 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 3535 - Pajarito
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 16 de diciembre
|1°
|3535
|11°
|3747
|2°
|2423
|12°
|2292
|3°
|0930
|13°
|4018
|4°
|6369
|14°
|2930
|5°
|8585
|15°
|0467
|6°
|8562
|16°
|1319
|7°
|5938
|17°
|7205
|8°
|3350
|18°
|6113
|9°
|8844
|19°
|9133
|10°
|4524
|20°
|2773
¿Qué significa soñar con Pajarito?
Soñar con un pajarito puede simbolizar libertad y nuevas oportunidades. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de las limitaciones y buscar un cambio positivo en la vida.
Además, el pajarito en los sueños puede representar la comunicación y la expresión personal. Puede indicar que es momento de compartir tus pensamientos y sentimientos con los demás.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.