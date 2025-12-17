En esta noticia

Este martes, 16 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 3535 - Pajarito

 3535 11° 3747 
 2°2423 12° 2292
 3°0930 13° 4018 
 4°6369 14° 2930 
 5°8585 15° 0467 
 6°8562 16° 1319 
 7°5938 17° 7205 
 8°3350 18° 6113 
 9°8844 19° 9133 
 10°4524 20° 2773 

¿Qué significa soñar con Pajarito?

Soñar con un pajarito puede simbolizar libertad y nuevas oportunidades. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de las limitaciones y buscar un cambio positivo en la vida.

Además, el pajarito en los sueños puede representar la comunicación y la expresión personal. Puede indicar que es momento de compartir tus pensamientos y sentimientos con los demás.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.