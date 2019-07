Mueller asegura que Trump podría ser enjuiciado por la trama rusa

El fiscal especial Robert Mueller que investigó los supuestos nexos entre Rusia y Donald Trump, está declarando ante el Congreso de Estados Unidos donde reiteró que "no" exoneró al mandatario y aseguró que, una vez que éste deje la Casa Blanca, podría ser enjuiciado por delitos relacionados con la llamada trama rusa.

Durante los casi dos años de su investigación sobre la supuesta injerencia rusa en la campaña electoral de 2016, Mueller mantuvo silencio al respecto en público, y solo compareció ante la prensa en una ocasión para leer un comunicado.

Ahora, a sus 74 años, está testificando por primera vez frente a legisladores de los partidos Demócrata y Republicano. A su llegada, decenas de cámaras de televisión y reporteros lo abordaron, en una presentación que está causando mucha expectativa en EE.UU.

De hecho, el propio Trump emitió nueve tuits sobre el tema en una hora.

En mayo de 2017, Mueller comenzó su investigación y cuando acabó sus pesquisas en marzo de 2019, le entregó un informe al Departamento de Justicia: Mueller concluyó que el Kremlin había intentado influir en las elecciones para favorecer a Trump.

Pero también explicó que no había pruebas suficientes para determinar que hubo una "conspiración" entre el entorno de Trump y Moscú para influir en el proceso electoral. Explicó que no podía acusar al mandatario de un crimen de obstrucción a la Justicia debido a unas normas del Departamento de Justicia que establecen que un presidente no puede ser imputado por un crimen mientras está en el poder.

No obstante, en su informe, Mueller escribió que si hubiera estado "seguro" de que Trump "claramente no había cometido un crimen de obstrucción a la justicia", entonces lo habría dicho, pero no lo hizo, algo que los demócratas interpretan como una señal del mal comportamiento del mandatario.

Este miércoles, el demócrata Jerry Nadler le preguntó a Mueller si su investigación exoneró a Trump de cualquier crimen, a lo que el fiscal especial respondió "no". "El presidente no fue exculpado por los actos que supuestamente cometió". Cuestionado nuevamente por Nadler, Mueller replicó que Trump "sí" podría enfrentarse a un juicio cuando deje la Casa Blanca.