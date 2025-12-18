Varias comunidades del norte de California amanecieron bajo alertas sanitarias por contaminación del aire, luego de que los sistemas oficiales detectaran niveles peligrosos de partículas finas durante la madrugada. Las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre y reducir al mínimo la exposición, especialmente en zonas rurales y montañosas.

Los avisos se concentraron en localidades como Portola, Chester y sectores cercanos a la Plumas National Forest, donde los indicadores de calidad del aire superaron los umbrales considerados seguros para la población general.

Qué está pasando con la calidad del aire en California

Los registros del sistema AirNow mostraron que el Índice de Calidad del Aire (AQI) alcanzó valores superiores a los 150 puntos, una categoría clasificada como “insalubre”. Esto implica riesgos incluso para personas sin condiciones médicas previas tras varias horas de exposición.

Varias comunidades del norte de California amanecieron bajo alertas sanitarias por contaminación del aire. Imagen: archivo.

El principal contaminante identificado fueron las partículas PM2.5, microscópicas y capaces de penetrar profundamente en los pulmones. En algunos puntos, las concentraciones superaron los 55 microgramos por metro cúbico, lo que activó protocolos de prevención inmediata.

Zonas más afectadas por la contaminación atmosférica

Los mapas oficiales destacaron en rojo y púrpura amplias áreas del este de la sierra californiana. Entre los sectores con peor situación se encuentran:

Portola y Sierra Valley

Chester y comunidades cercanas

Áreas rurales dentro de la Plumas National Forest

Estas regiones, caracterizadas por valles altos y circulación limitada del aire, suelen ser más vulnerables a este tipo de episodios.

Por qué aumentaron las partículas PM2.5 sin incendios activos

A diferencia de otros eventos de contaminación en California, esta vez el deterioro del aire no está vinculado a grandes incendios forestales. Expertos explican que el fenómeno responde a inversiones térmicas, una condición climática que atrapa el aire frío y contaminado cerca del suelo.

Durante el invierno, estas inversiones impiden la dispersión natural de contaminantes generados por quema residencial, actividad agrícola y tránsito vehicular, provocando una acumulación progresiva de partículas nocivas.

Quiénes deben extremar precauciones y qué recomiendan las autoridades

Las agencias de salud identifican como grupos de mayor riesgo a:

Niños pequeños

Adultos mayores

Personas con asma, enfermedades pulmonares o cardíacas

Para ellos, la recomendación es clara: permanecer en interiores, evitar abrir ventanas y suspender cualquier esfuerzo físico. Para el resto de la población, se aconseja limitar la actividad al aire libre y modificar rutinas hasta que mejoren las condiciones.