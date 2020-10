¿Mensaje para China? Brasil y Estados Unidos quieren duplicar su comercio bilateral en 5 años

A dos semanas de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, las relaciones entre el gigante norteamericano y Brasil están muy activas: el embajador estadounidense en Brasilia, Todd Chapman, dijo que los países buscan duplicar su comercio bilateral –que actualmente está en los u$s 100.000 millones– en los próximos cinco años.

De hecho, hoy el Representante de Comercio de EE.UU., Robert Lighthizer (uno de los arquitectos del T-MEC, en ‘nuevo Nafta’ entre EE.UU., México y Canadá), se mostró preocupado por el avance de China en Brasil, actualmente su mayor socio comercial.

Por eso EE.UU. comprometió un crédito de u$s 400 millones para el Banco Itaú (el mayor banco privado de Brasil) a través de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC por sus siglas en inglés) para ayudar al país a recuperarse de la crisis económica como consecuencia de la pandemia. La asistencia apuntaría a financiar líneas de crédito para los sectores más afectados por la el coronavirus, especialmente mujeres y jefas de hogares, además de pymes brasileñas. La DFC también le habría otorgado un préstamo similar al Banco BTG Pactual por otros u$s 300 millones. En total, DFC dijo que estaba disponiendo u$s 800 millones para financiar seis proyectos en Brasil.

Los anuncios fueron realizados en el marco de una visita de dos días del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert O’Brien. El gobierno norteamericano se comprometió, además, a otorgarles créditos a través de la DFC para que las compañías de telecomunicación brasileñas puedan adquirir sus equipos de proveedores como Ericsson y Nokia, en la cuenta regresiva a la licitación de la red 5G en Brasil, un mercado de más de 200 millones de personas.

Larry Kudlow, el principal asesor de la Casa Blanca en cuestiones económicas, ya advirtió que Washington había instado al Gobierno brasileño a asegurarse de que “observamos a China cuidadosamente” con respecto al 5G y otras tecnologías. El gobierno norteamericano considera a la compañía china Huawei, uno de los principales players del 5G, una amenaza de seguridad nacional.