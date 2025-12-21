La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) es la entidad gubernamental responsable de garantizar la seguridad de los productos alimenticios comercializados en Estados Unidos.

En este contexto, la agencia ha publicado recientemente en su sitio web oficial un comunicado que informa sobre el retiro voluntario de una ensalada de fideos, la cual fue etiquetada incorrectamente como ensalada de papa.

Este error ha llevado a que el envase no declare de manera adecuada el contenido de trigo, un ingrediente que resulta sumamente peligroso para las personas alérgicas.

Cuáles son los fideos peligrosos para la salud

El retiro corresponde a 120 unidades de una ensalada de fideos incorrectamente etiquetada como “Red Potato Bliss Salad” de Hans Kissle. El producto en realidad es " Tricolor Twist Pasta Salad " y, si bien esto se indica en la etiqueta frontal, la estampa en su tapa lo tergiversa.

Ordenan retirar de todos los supermercados estos fideos mortales por un grave error de fábrica

“Las personas que tienen alergia o sensibilidad severa al trigo corren el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si consumen estos productos", señala el comunicado.

Debido a este error de fábrica, no se indica claramente que la ensalada de pasta -malvendida como ensalada de papa- contiene trigo.

En qué zonas fueron distribuidos estos fideos

Los fideos se presentaron en un envase de plástico transparente con tapa blanca. A continuación, se detallan los datos necesarios para su identificación precisa.

La ensalada de fideos fue distribuida a minoristas Stop and Shop en los siguientes estados:

Massachusetts

Rhode Island

Connecticut

New Jersey

New York

Cuáles son las recomendaciones si adquiriste estos fideos

La recomendación para los consumidores es devolver el producto a la tienda donde fue adquirido, con el fin de recibir un reembolso completo por su costo.

Para cualquier consulta relacionada con este retiro, el número de contacto de la compañía es 978-556-4500.