Japón invirtió u$s 10 millones en el desarrollo de pymes argentinas

“Las pequeñas y medianas empresas son muy importantes para el crecimiento económico y una importante fuente de empleo de calidad. Necesitamos pymes competitivas, es una lección que aprendimos en Japón. Por eso queremos ayudar a las pequeñas y medianas empresas argentinas, aprovechando la metodología japonesa”. El director de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) en Argentina, Tatsuhiro Mitamura, explicó así los motivos detrás de dos de los programas que la agencia tiene en marcha en el país y que tienen por objetivo mejorar la productividad de pymes y fomentar el desarrollo de productos locales.

En una entrevista con El Cronista Global, el director local de la agencia gubernamental japonesa indicó en qué consisten “Kaizen Tango” y “One Village, One Product” (Un Pueblo, Un Producto), las dos propuestas por las que el Gobierno de su país invirtió casi u$s 10 millones.

Kaizen Tango es un proyecto lanzado por la agencia en octubre de 2017 y tiene por objetivo capacitar a más de 100 pymes argentinas para mejorar su productividad y competitividad. Para ello, pondrá a disposición herramientas propias del management japonés, conocido como kaizen (podría traducirse como mejora continua). El programa, que contó con el apoyo del Ministerio de Producción y Trabajo y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, demandó una inversión de u$s 6 millones y está previsto que se extienda por cinco años. Desde la agencia indicaron que las pymes interesadas en participar aún pueden anotarse enviando un mail a kaizen@inti.gob.ar.

Mientras que One Village, One Product es el último programa lanzado por la agencia en el país. Nació como resultado de las reuniones bilaterales que mantuvieron la JICA, y los Ministerios de Salud, Desarrollo Social, y Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina en la previa de la Cumbre del G20 celebrado en Buenos Aires. Y consiste en un programa que busca el desarrollo de comunidades locales de cinco provincias del NOA y NEA a través del desarrollo de productos de origen local con impacto global. Dicho programa demandó una inversión de unos u$s 3,5 millones.

A continuación, la segunda parte de la entrevista:

Sobre JICA

La Agencia de Cooperación Internacional de Japón es una oficina gubernamental que tiene presencia en más de 90 países en todo el mundo. Cuenta con 23 oficinas distribuidas en distintos países de la región, y desde hace 40 años se encuentra trabajando en la Argentina, ofreciendo cooperación técnica y transmitiendo tecnologías, conocimientos y experiencias japonesas para el desarrollo de pymes.