El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el país se encamina hacia el mayor ciclo de reembolsos fiscales de su historia, con devoluciones que podrían llegar hasta 20.000 u$s en 2026 para quienes completen correctamente su declaración ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) mediante un trámite en línea.

Según explicó el mandatario, los montos elevados estarían vinculados a cambios recientes en la política tributaria, ajustes salariales y nuevas deducciones. El reembolso no es automático y depende de presentar la declaración de impuestos sin errores y dentro de los plazos oficiales.

¿Quiénes podrían recibir hasta 20.000 dólares de reembolso según Trump?

Trump y el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett , señalaron que algunos contribuyentes podrían recibir entre u$s 11.000 y 20.000 como resultado de retenciones altas y beneficios fiscales vigentes. El Presidente calificó el escenario como “la mayor temporada de reembolsos de todos los tiempos”.

Entre los factores que influyen se destacan el crecimiento real de los salarios, deducciones ampliadas para jubilados y cambios impositivos sobre ciertos ingresos laborales. El monto final varía según la situación fiscal de cada persona.

Fuente: Shutterstock

¿Cómo presentar la declaración de impuestos en línea para acceder al reembolso?

El IRS recomienda presentar la declaración de impuestos de forma electrónica, ya que acelera el procesamiento y reduce errores. Para hacerlo, el contribuyente debe contar con formularios fiscales como W-2, 1099 y comprobantes de gastos deducibles, si corresponde.

Pasos clave para declarar en línea:

1- Reunir ingresos y documentación fiscal.

2- Definir el estado civil tributario.

3- Usar software aprobado por el IRS.

4- Elegir deducción estándar o detallada.

5- Enviar la declaración antes de la fecha límite.

La presentación digital es clave para cobrar el reembolso más rápido, especialmente en un año en el que, según Trump, se esperan devoluciones récord.