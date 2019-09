El Papa, Greta y el clima mismo exhortan a líderes mundiales a actuar

El Papa Francisco y la activista Greta Thunberg exhortaron hoy a los líderes mundiales a actuar para frenar el cambio climático, mientras se anticipó que en los próximos cinco años, la temperatura media mundial aumentará de 1,2 a 1,3 grados centígrados por encima de los niveles anteriores a la Revolución Industrial.

En el marco de la Cumbre de la Acción Climática 2019 de la ONU, el Sumo Pontífice dijo en un video a los líderes mundiales reunidos en Nueva York que el cambio climático es un "desafío de civilización" que tienen que enfrentar mientras aún haya una oportunidad.

"Aunque la situación no es buena y el planeta sufre, la ventana para una oportunidad está todavía abierta: todavía, todavía estamos a tiempo. No dejemos que se cierre. Abrámosla con nuestro empeño en cultivar un desarrollo humano integral, para asegurar a las generaciones futuras una vida mejor. El futuro es de ellos, no nuestro", dijo el Papa argentino que en 2015 publicó una encíclica sobre la protección del medio ambiente.

De su parte, la joven activista sueca Greta Thunberg, líder del movimiento juvenil contra la crisis climática, acusó hoy a los jefes de Estado y de Gobierno de no hacer lo suficiente para revertir la crisis climática y les avisó de que los jóvenes van a empezar el cambio, "les guste o no".

Mirá también Industria automotriz europea prevé un terremoto en la producción si hay un Brexit duro Las asociaciones automotrices se unieron para alertar del riesgo que supondrá un Brexit duro, en una industria que emplea al 6,1% de la población activa europea. Señalan un costo de miles de millones de euros en impuestos y un revés para las cadenas de suministro "justo a tiempo". Además, el crecimiento de la actividad privada en la zona euro frenó en septiembre a su nivel más bajo desde junio de 2013. Por MÓNICA VALLEJOS

"Aquí y ahora es donde damos un paso adelante, el cambio viene, les guste o no", dijo Greta en la Cumbre. "Se están muriendo los ecosistemas, estamos a las puertas de una extinción masiva", agregó la activista de 16 años, que acusó a los líderes mundiales de mirar para otro lado o pensar únicamente en el dinero.

Greta inspira a millones de jóvenes en todo el mundo, y apuntó que hace más de treinta años "los datos científicos son clarísimos" sobre la crisis climática y sus consecuencias devastadoras. Y aseguró que la propuesta de reducir las emisiones contaminantes a la mitad para evitar que la temperatura del planeta aumente por encima de 1,5 ºC, no es lo suficientemente ambiciosa. Hoy también dialogó con la canciller alemana, Angela Merkel, en el marco de la cumbre.

El viernes pasado, se realizó la mayor Huelga del Clima global de la historia, con millones de jóvenes que salieron a las calles en más de 150 países para exigir contundencia ante la crisis climática.

"No es aceptable para nosotros, porque somos lo que vamos a tener que vivir con estas consecuencias", dijo antes de subrayar: "Nos están fallando a los jóvenes, pero los jóvenes están entendiendo la magnitud de su traición. (...) Las nuevas generaciones están pendientes de ustedes y si nos fallan nunca se lo perdonaremos".

Malas perspectivas

En tanto, el científico Omar Baddourde la Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que "en esencia, vamos camino de alcanzar por lo menos 1,2 a 1,3 grados centígrados (por encima de los niveles preindustriales) en los próximos cinco años". Ayer, la ONU reportaba que el lapso entre 2015 y 2019 será el quinquenio más cálido de la historia, tras un aumento de 0,2 grados centígrados en 2011-2015.