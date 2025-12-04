El Papa León XIV se despide de una tradición muy importante en la Iglesia Católica

El papa León XIV ha anulado la comisión creada por su antecesor, Francisco, en febrero pasado que tenía el objetivo de “incentivar las donaciones mediante campañas específicas”. Esta había sido una de las últimas decisiones del sumo pontífice argentino, por la que se constituyó un grupo de trabajo sobre propuestas de recaudación de fondos de la Santa Sede.

En un quirógrafo publicado este jueves y firmado por León XIV, tras consultar al Consejo de Economía y otros expertos, suprime esta comisión, con lo que sus miembros cesan en sus funciones. A su vez, todos los bienes pertenecientes a este órgano se destinan a la Santa Sede, según se lee en el escrito pontificio.

El objetivo del órgano creado por Francisco era “estimular las donaciones a través de campañas específicas entre los fieles, obispos y benefactores”, así como “recaudar fondos de donantes voluntarios para proyectos específicos presentados por las instituciones de la Curia Romana y de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano”.

El cambio en el método de recaudación entre León XIV y Francisco. (Fuente: archivo)

El nuevo método de recaudación propuesto por el papa León XIV

El sumo pontífice considera que “la cuestión de las donaciones y de las colectas de fondos para la Santa Sede representa un aspecto importante entre las Iglesias particulares y la Sede Apostólica” y por el momento volverá a ser la Secretaría de Economía la que se ocupe de ello, según el documento divulgado.

“El Consejo de Economía, responsable de supervisar las estructuras y actividades administrativas y financieras de la Santa Sede, ha dedicado especial atención al estudio, reexamen y consulta con expertos en la materia” y “ha formulado varias recomendaciones destinadas a reestructurar la actual estructura institucional responsable de la gestión de este ámbito”, se explica en el quirógrafo.

Los métodos de financiación más importantes para el Vaticano. (Fuente: archivo)

¿Cuál es la importancia de las donaciones para el Vaticano?

El Consejo de Economía con sus nuevas facultades adquiridas será el organismo encargado de volver a proponer los nombres de los miembros del grupo de trabajo. Los elegidos deberán presentarse al papa a través de la Secretaría de Estado y serán los encargados de incentivar las donaciones.

Las donaciones son imprescindibles para la economía vaticana y en el último balance de 2024, el Estado vaticano comunicó una reducción significativa de su déficit, que disminuyó casi un 50% (de 83 millones de euros a 44) gracias a un aumento de 79 millones de euros en los ingresos, principalmente por donaciones y gestión hospitalaria.

Fuente: EFE