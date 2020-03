Coronavirus: el Banco Central brasileño bajó a 0 la proyección de crecimiento del PBI para 2020

El Banco Central de Brasil (BC) rebajó su previsión sobre la actividad económica para 2020 desde 2,2% a 0, debido al impacto de la pandemia de coronavirus que en el país ya infectó a 2548 personas y mató a otras 63.

"La magnitud del impacto de la pandemia en la actividad económica a nivel doméstico dependerá de la gravedad y extensión del brote en el país, y las medidas adoptadas en varias áreas" para combatirlo, señaló el BC en su informe. En línea con las proyecciones del gobierno brasileño, el ente prevé un “fuerte declive” del PBI en el segundo trimestre, “seguido de un notable rebote en los dos últimos trimestres del año".

La institución, no obstante, advirtió sobre un alto grado de incertidumbre para el panorama a futuro.

El drástico recorte en las estimaciones del BC –que cerró su informe el 16 de marzo– se asocia principalmente con los efectos económicos de la pandemia de Covid-19. "La primera evidencia del impacto del brote de coronavirus indica una disminución más significativa de la actividad en marzo y una tendencia a la continuación del movimiento de retracción en el segundo trimestre", explica.

La proyección de la actividad industrial cayó de 2,1% a -1,3% motivada por el pronóstico de la caída en la demanda principalmente de bienes de consumo duraderos y de capital, además de la posible reducción de la oferta como resultado de las medidas de restricción de la movilidad y la escasez de insumos importados.

También se espera una baja de 7,5% a 2,4% en las industrias extractivas frente a una menor demanda de mineral de hierro y petróleo en el marco de la interna de la OPEP.

Luego de un repunte en 2019, la construcción también sería otro de los sectores afectados por la crisis, según el informe del BC: se espera una retracción del orden del 0,5% sobre la base del 3% de crecimiento proyectado en diciembre pasado.

En su reporte trimestral, el BC también redujo su previsión sobre la inflación de 2020 a un 3% –un punto porcentual por debajo de su objetivo oficial del 4% para este año– desde la estimación anterior de 3,5%, en base a las proyecciones del mercado sobre tasas de interés y calculando un tipo cambiario 4,75 reales por dólares.

En el medio de la creciente ola de críticas de casi todo el arco político y de la ‘insurrección’ de los gobernadores de algunos de los estados más fuertes (y más afectados por la pandemia) de Brasil, el presidente Jair Bolsonaro anunció hoy la reducción de aranceles a tasa 0 para la importación de test-kits para coronavirus, así como azitromicina, cloroquina e hidroxicloroquina, entre una lista de 61 productos.

El Ministerio de Salud anunció que comenzará a distribuir a los estados 3,4 millones de unidades de cloroquina e hidroxicloroquina para el tratamiento de pacientes graves. Se trata de un protocolo experimental –en los Estados Unidos, la FDA está implementando una iniciativa similar a instancias de Donald Trump– porque todavía se está estudiando si este tipo de medicamentos, que se utilizan para otras enfermedades como la malaria, pueden servir para el Covid-19. El ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, se mostró cauto y sostuvo que todavía no hay resultados concluyentes sobre la efectividad de la hidroxicoloquina: "Hubo pocos pacientes, no sabemos si el medicamento fue decisivo o no".

Bolsonaro también suspendió temporalmente los derechos antidumping para las importaciones de jeringas desechables y tubos de extracción de sangre.

Iglesia y lotería, nuevos 'servicios esenciales'

Mientras la pandemia avanza en Brasil, Bolsonaro decidió incluir a los servicios religiosos y las loterías como 'servicios esenciales', pese a las recomendaciones de distanciamiento social.

Do total, 400 mil serão destinados ao @minsaude e os demais à Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Os kits serão importados dos EUA. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 26, 2020

"Creo que el pastor sabrá cómo llevara a cabo su servicio. Será consciente, el pastor, el sacerdote, si la Iglesia está demasiado lleva dirá algo. Decidirá allí", había dicho el jueves pasado en una entrevista.