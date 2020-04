Con tono macrista, Guedes metió a la Argentina en la interna del gobierno brasileño

“No queremos convertirnos en Argentina, no queremos convertirnos en Venezuela. Estamos en otro camino, en el camino de la prosperidad, no en el camino de la desesperación ", dijo el ministro de Economía de Brasi, Paulo Guedes, durante una reunión de la que también participó el presidente Jair Bolsonaro, en tono conciliador luego de varios días de fricciones entre ambos.

Más allá de las esquirlas contra la Argentina, las declaraciones de Guedes entran en el contexto de una defensa de la disciplina fiscal, en línea con la estrategia liberal que viene planteando el ministro desde que asumió en la cartera. "El programa Pro Brasil [un plan liderado por el jefe de gabinete Walter Braga Netto, y que algunos bautizaron como el ‘Plan Marshall’ brasileño], en verdad, son estudios en el área de infraestructura, en construcción civil. Son estudios adicionales para ayudar en este crecimiento acelerado que vamos a hacer. Ahora, esto se hará dentro de nuestros programas de recuperación de estabilidad fiscal", explicó durante la reunión.

“Lo que no podemos hacer son precisamente los Planes Nacionales de Desarrollo, como solía ser, porque nuestra dirección es diferente. El gasto gubernamental excesivo ha corrompido la democracia brasileña, estancado la economía brasileña", agregó.

Pero aparte del plan de inversiones e infraestructura del General Braga Netto, el ministro de Economía también está en una interna abierta con el ministro de Desarrollo Regional, Rogério Marinho (exsubordinado de Guedes), quien propuso un plan de 21 mil proyectos repartidos en 4 años y con un costo cercano a los u$s 32 mil millones (185 mil millones de reales).

Más allá de que Marinho está tratando de convencer al gobierno de que “es hora de gastar”, según apunta Folha, el temor de Guedes es que, en realidad Marinho, estaría buscando congraciarse con Bolsonaro y el ‘ala militar’ del gabinete para quedarse con su propia cartera.

Sobre la cuestión del gasto público en el contexto de la epidemia de coronavirus –que en Brasil ya infectó a 66.501 personas y mató a otras 4543 (338 en las últimas 24 horas)–, matizó: "Si no hubiera dinero para el cuidado de la salud, incluso podríamos romper [el límite de gasto], pero ese no es el caso. Estamos en el camino correcto. ¿Por qué hablar de romper el techo, si es el techo el que nos protege contra la tormenta?".

Durante la reunión, Guedes también instó a los funcionarios públicos a que hagan un sacrificio congelando sus salarios por un tiempo. "También necesitamos que los funcionarios públicos demuestren que están con Brasil, que harán un sacrificio por Brasil, que no se quedarán en casa encerrados con la heladera llena, mirando la crisis mientras millones de brasileños están perdiendo empleos. Ellos colaborarán, estarán sin pedir un aumento por algún tiempo", señaló el ministro.

¿Otra renuncia en el gabinete de Bolsonaro?

En medio de los rumores de que Guedes, podría renunciar –siguiendo el camino de sus antiguos aliados en el gabinete Luiz Henrique Mandetta (Salud) y Sérgio Moro (Justicia y Seguridad Pública)–, Bolsonaro salió a respaldar a su ministro.

"El hombre que decide que la economía en Brasil es uno, se llama Paulo Guedes. Nos da el norte, nos da las recomendaciones y lo que realmente debemos seguir", dijo Bolsonaro. Las especulaciones sobre el futuro de Guedes se habían intensificado por su ausencia durante la presentación del plan Pro Brasil la semana pasada.