Bolsonaro, más aislado: su segundo en la línea presidencial lo acusa de conspirar contra el gabinete

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Rodrigo Maia, segundo en la línea de sucesión presidencial, acusó hoy al mandatario Jair Bolsonaro de usar una estructura paralela para tratar de descalificar a quienes considera sus enemigos.

Maia hizo el comentario en el marco de la arenga que el jefe de Estado hizo sostenidamente en las últimas semanas, donde manifestó de diversas formas su disconformidad con medidas de aislamiento para frenar la propagación del coronavirus que en Brasil recomiendan entidades médicas, científicas y los propios gobernadores.

Por estructura paralela, Maia se refirió al así denominado "gabinete del odio", formado por miembros del ala ideológica del gobierno que operan en el Palacio del Planalto, citó Folha al funcionario, que habló en una videoconferencia sobre el mercado financiero.

Maia se refirió al rumor que sacudió ayer a Brasil sobre la posible dimisión del ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, por el embate de Bolsonaro que sigue prefiriendo que la gente salga a trabajar en vez de mantener el aislamiento para frenar la propagación del Covid-19 .

Días atrás Bolsonaro incluso había acusado al gobernador de San Pablo, Joao Doria, de lunático por dictar la cuarentena.

Maia dijo que conversó con asistentes de Bolsonaro y aseguró que el presidente no despediría al ministro de Salud. "Le dije: 'descanse tranquilo. Lo conozco desde hace un año y no va a despedir a un ministro popular", añadió Folha. "Organizará su relación, construirá un discurso con Mandetta, mantendrá a Mandetta, no tengo ninguna duda" y lo hará porque Bolsonaro se dio cuenta de que Mandetta tiene el apoyo y la confianza de la sociedad, evaluó el presidente de Diputados.