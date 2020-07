Ahora Trump va a usar barbijo y dice que lo hace parecer a El Llanero Solitario

Después de resistirse largo tiempo a usar barbijo en público por el coronavirus, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que el tapabocas lo hace parecer a El Llanero Solitario, que eso le gusta y que no tendría problema en mostrase con uno.



"Apoyo las mascarillas, creo que las mascarillas son buenas. La gente me ha visto usar una", dijo Trump anoche en una entrevista con el canal Fox Business.



Sus comentarios llegaron luego de que legisladores de su Partido Republicano le pidieran que usara barbijo en público para dar el ejemplo y terminar con la politización del tapabocas, cuya utilización o no es vista como una señal de que se está en contra o a favor del presidente.



“Si estuviera en una situación de aglomeración, definitivamente lo haría", dijo Trump al ser consultado si usaría un barbijo en público. Sin embargo, no es lo que lo pone más feliz, de hecho el mandatario estadounidense se resiste a ser fotografiado con una máscara.

A principios de abril, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomendó que la gente use tapabocas en lugares públicos o en aquellos donde sea difícil guardar la distancia social.



Trump inmediatamente desautorizó la sugerencia al decir de forma abierta que no las usaría, insinuando que no sería apropiado que el presidente se cubra el rostro cuando recibe a otros jefes de Estado.



Pero anoche cambió de libreto, y dijo: "Me puse una máscara. Y como que me gustó cómo me veía. Bien. Pensé que estaba bien. Era una máscara negro oscuro, y pensé que me veía bien".



"Me veía como El Llanero Solitario", agregó, en referencia a la famosa serie de televisión protagonizada por un vaquero texano que usa un antifaz negro.



“No tengo ningún problema con ello, y si a la gente le parece, entonces deberían hacerlo", agregó el mandatario republicano sobre el uso del barbijo.

Creo que vamos a estar muy bien con el Covid-19. Creo que, en algún punto, va como a desaparecer, espero".

En los últimos días, muchos republicanos y miembros del equipo especial de la Casa Blanca para el coronavirus han urgido a la gente a usar tapabocas debido a un fuerte aumento de los casos de la enfermedad en todo el país, el más golpeado por la pandemia.



Sobre el virus, Trump volvió a caracterizarlo como una molestia que espera que alguna vez termine.



“Creo que vamos a estar muy bien con el coronavirus. Creo que, en algún punto, va como a desaparecer, espero", dijo el presidente.



Solo se ha visto una imagen de Trump usando barbijo. Fue durante una visita privada a una fábrica de Ford en Michigan en mayo, cuando no estaba acompañado por periodistas.



Después dijo a la prensa que había usado una máscara en una "zona de atrás" porque no quería darle a la prensa el gusto de verlo llevar una.