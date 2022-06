Tiene 25 años y u$s 1000 millones: la historia del multimillonario más joven del mundo

La tecnológica Scale AI levantó u$s 325 millones en su última ronda de inversión y alcanzó una valuación de más de u$s 7000 millones. Esta podría ser una noticia más dentro del mundo emprendedor global, sin embargo el fundador de la firma tiene tan solo 25 años. Con esta inyección Alexandr Wang se convirtió en el multimillonario self made más joven del mundo y la historia detrás de su proyecto se inspiró en un ladrón de comida.

Sus padres habían inmigrado desde China hacia los Estados Unidos y trabajaban como físicos en proyectos militares para el gobierno. Wang pasó gran parte de su infancia en el laboratorio nuclear de Los Álamos , ubicado en Nuevo México. Este centro científico fue la base donde se desarrolló la primera bomba atómica.

Desde pequeño ya se destacaba en matemáticas y programación e incluso competía en torneos nacionales. Por eso decidió estudiar en el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), aunque su paso por esta casa fue breve y al poco tiempo dejó su carrera para empezar su camino en el mundo laboral.

La inspiración para Scale

No obstante, antes de convertirse de abandonar el MIT, sucedió algo que despertó su curiosidad. Wang creía que uno de sus compañeros de habitación le robaba comida por lo que decidió instalar una cámara en la heladera para agarrarlo in fraganti. No logró hacerlo, pero al haber recopilado tanta información con su cámara escondida, se le ocurrió que esta podía utilizarse de alguna manera. La depuró, filtró, analizó y logró predecir cada cuándo tiempo necesitaba comprar víveres.

Wang junto a su socia en Scale, Lucy Guo

Pero antes de emprender todavía le faltaba conocer a su socia. Su primera experiencia laboral fue como ingeniero de software en Addepar, luego asumió como tech lead en el sitio Quora con tan solo 17 años. Ahí se cruzó con Lucy Guo, quien se convertiría en cofundadora de Scale AI en 2016. Para iniciar su camino, la startup contó con el apoyo de la aceleradora Y-Combinator, un peso pesado dentro de aquel ecosistema.

Qué hace su empresa

Scale se nombre a sí misma como una infraestructura de datos para Inteligencia Artificial . Para esto combina tecnología de machine learning e insight humano para que las aplicaciones de IA de las empresas sean más robustas. Entre sus clientes aparecen firmas como General Motors, Pinterest y agencias del gobierno estadounidense, como el Departamento de Defensa o la Fuerza Aérea.

Recientemente la compañía firmó tres contratos por alrededor de u$s 350 millones para colaborar con el ejercito de los Estados Unidos en el empleo de inteligencia artificial. Por ejemplo, estos utilizan la tecnología de la startup para analizar las imágenes satelitales y determinar el daño que están causando las bombas rusas en territorio ucraniano.

Hoy Wang es dueño de un 15% de Scale AI por lo que, tras su última valuación, posee una fortuna de u$s 1000 millones. Desde su fundación la compañía ya levantó más de u$s 600 millones en capital y cuenta entre sus inversores con figuras de renombre, como Dragoneer y Tiger Global.